Výjimečná přestřelka, patnáct gólů! S tím jsme do zápasu ale nešli, zní z Colorada

  11:17
Moc často se nestává, že by se v zápase play off tak často měnilo skóre. Hokejisté Colorada a Minnesoty se ale postarali o pořádně vzrušující mač. Patnáct gólů, férově rozprostřených do celého utkání. Fanoušci se nenudili, navíc většina z nich mohla z arény odcházet po výhře Avalanche 9:6 spokojená.
Hokejisté Colorada slaví gól do sítě Minnesoty.

Hokejisté Colorada slaví gól do sítě Minnesoty. | foto: AP

Cale Makar (vlevo) a Nathan MacKinnon oslavují gól Colorado Avalanche.
Trenér Colorada Jared Bednar dává pokyny svým svěřencům.
Mats Zuccarello z Minnesota Wild zakončuje na bránu Colorado Avalanche, v níž...
Kirill Kaprizov (vlevo) a Mats Zuccarello oslavují trefu Minnesota Wild.
8 fotografií

„Nemyslím si, že by někdo šel do utkání s tím, že výsledek bude 9:6. V této fázi sezony ale musíte najít různé způsoby, jak vyhrávat. A ačkoliv tohle není ten, který bychom zrovna museli praktikovat, bereme to,“ hlásil kapitán domácích Gabriel Landeskog.

Colorado má ofenzivně mimořádně nabitý kádr. Jenže start play off ukázal, že i tak silný tým může mít se střílením gólů problémy.

Po dvou domácích výhrách 2:1 proti Los Angeles se pomalu rozjížděl, následně vstřelil čtyři, respektive pět branek.

Trenér Colorada Jared Bednar dává pokyny svým svěřencům.

A v prvním zápase druhého kola proti Minnesotě explodoval. Devětkrát se v zápase play off prosadilo Colorado vůbec poprvé v historii klubu.

Třemi asistencemi se na výhře podílel i český útočník Martin Nečas, čtyři body bral obránce Devon Toews.

„Kluci se ukázali ofenzivně a dali pár skvělých gólů. Určitě najdeme věci, ve kterých se chceme zlepšit, ale i tak je tohle velká výhra,“ přidal Landeskog.

Dobeš vychytal Montrealu postup, Nečas třikrát asistoval u kanonády

Každá třetina nabídla pět gólů. Po první vedli domácí 3:2, po čtyřiceti minutách platil stav 5:5. Až ve třetí části se rozdíl ve skóre výrazněji navýšil.

„Dali jsme šest gólů velmi dobrému týmu. Normálně byste měli takové zápasy vyhrát, ale teď to nebyl ten případ. Musíme Wallstedtovi (brankář Wild) více pomoct a soustředit se na detaily v obranném pásmu, to je jasné,“ říkal útočník Minnesoty Mats Zuccarello.

Také vítězná strana si však uvědomovala, že její výkon měl daleko od ideálu. „Tentokrát se všichni podíleli na ofenzivě. Nyní se musíme zasadit o to, že se všichni podílí i na defenzivě. Vím, že mnoho z nás v tom může být lepší,“ hlásil Landeskog.

Parker Kelly z Colorado Avalanche před bránou Minnesota Wild, v níž klečí Jesper Wallstedt.

Patnáctigólová přestřelka ve vyřazovací fázi není rekordní, avšak minimálně nezvyklá ano.

Naposledy ji fanoušci viděli před čtyřmi lety, kdy Calgary přemohlo Edmonton také 9:6. V tomto století byste ale další takový brankový nášup nenašli.

Rekordní zápis drží duel z play off z roku 1982, kdy Los Angeles zdolalo Edmonton 10:8. Noční počin Colorada a Minnesoty se řadí na celkové páté místo.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

