Výjimečná přestřelka, patnáct gólů! S tím jsme do zápasu ale nešli, zní z Colorada

„Nemyslím si, že by někdo šel do utkání s tím, že výsledek bude 9:6. V této fázi sezony ale musíte najít různé způsoby, jak vyhrávat. A ačkoliv tohle není ten, který bychom zrovna museli praktikovat, bereme to,“ hlásil kapitán domácích Gabriel Landeskog.
Colorado má ofenzivně mimořádně nabitý kádr. Jenže start play off ukázal, že i tak silný tým může mít se střílením gólů problémy.
Po dvou domácích výhrách 2:1 proti Los Angeles se pomalu rozjížděl, následně vstřelil čtyři, respektive pět branek.
A v prvním zápase druhého kola proti Minnesotě explodoval. Devětkrát se v zápase play off prosadilo Colorado vůbec poprvé v historii klubu.
Třemi asistencemi se na výhře podílel i český útočník Martin Nečas, čtyři body bral obránce Devon Toews.
„Kluci se ukázali ofenzivně a dali pár skvělých gólů. Určitě najdeme věci, ve kterých se chceme zlepšit, ale i tak je tohle velká výhra,“ přidal Landeskog.
Každá třetina nabídla pět gólů. Po první vedli domácí 3:2, po čtyřiceti minutách platil stav 5:5. Až ve třetí části se rozdíl ve skóre výrazněji navýšil.
„Dali jsme šest gólů velmi dobrému týmu. Normálně byste měli takové zápasy vyhrát, ale teď to nebyl ten případ. Musíme Wallstedtovi (brankář Wild) více pomoct a soustředit se na detaily v obranném pásmu, to je jasné,“ říkal útočník Minnesoty Mats Zuccarello.
Také vítězná strana si však uvědomovala, že její výkon měl daleko od ideálu. „Tentokrát se všichni podíleli na ofenzivě. Nyní se musíme zasadit o to, že se všichni podílí i na defenzivě. Vím, že mnoho z nás v tom může být lepší,“ hlásil Landeskog.
Patnáctigólová přestřelka ve vyřazovací fázi není rekordní, avšak minimálně nezvyklá ano.
Naposledy ji fanoušci viděli před čtyřmi lety, kdy Calgary přemohlo Edmonton také 9:6. V tomto století byste ale další takový brankový nášup nenašli.
Rekordní zápis drží duel z play off z roku 1982, kdy Los Angeles zdolalo Edmonton 10:8. Noční počin Colorada a Minnesoty se řadí na celkové páté místo.