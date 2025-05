„Stoprocentně. Johnny se cítí skvěle a dál se posouváme dopředu,“ uvedl Brisson, jenž navíc promluvil pro oficiální web soutěže, což jeho slovům dodává váhu.

Toews vynechal už celou sezonu 2020/21 a pak i část ročníku 2022/23 kvůli postcovidovému syndromu a syndromu chronické imunitní reakce.

Aktuálně je Toews bez angažmá. Trojka draftu z roku 2006 hrála dosud výhradně za Chicago. Dlouholetý kapitán týmu dovedl Blackhawks společně se svým hokejovým dvojčetem Patrickem Kanem ke třem triumfům ve Stanley Cupu (2010, 2013 a 2015), záhy po posledním startu ale generální manažer Kyle Davidson uvedl, že klub nenabídne Toewsovi novou smlouvu.

V červenci 2023 se stal nechráněným volným hráčem. Kontrakt s jiným klubem od té doby nepodepsal, zároveň ale nikdy neoznámil, že by se s hokejem definitivně rozloučil.

Loni v listopadu sdílel na sociálních sítích informace o tom, že strávil pět týdnů v Indii, což nazval jako „cestu k uzdravení.“ V prosinci pak surfoval na Bali. A v březnu pro The Athletic uvedl, že s hokejem ještě neskončil.

„Nejsem spokojený s tím, jak to skončilo v Chicagu. Není to o tom, že bych měl někomu cokoliv dokazovat. Je to o tom, že mi ještě něco zbylo v nádrži a já to chci objevit. Chci se ještě hokejem bavit a mít možnost ho s vášní hrát. Pak teprve chci odejít - až si řeknu, že už jsem té hře odevzdal všechno,“ vysvětlil Toews.

V základní části NHL odehrál Toews 1 067 zápasů a připsal si 883 bodů za 372 gólů a 511 asistencí. V play off přidal 137 startů a 119 bodů (45+74). V roce 2010 získal prestižní Conn Smythe Trophy určenou nejužitečnějšímu hráči play off. Je členem Triple Gold Clubu. Na mezinárodní scéně vyhrál s Kanadou dvakrát olympiádu a jednou mistrovství světa.