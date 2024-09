POHLED: V dorostu neuměl nahrát, teď je Gudas kapitánem v NHL. A zaslouženě

Čeští kapitáni v NHL Jaromír Jágr (1998–01, 2006–08)

Dvakrát pořádně nakrkl fanoušky svých týmů. Jako kapitán Pittsburghu přešel k rivalům z Washingtonu. Když vedl o pár let později Rangers, po dvou letech s céčkem kývl na ruské rubly z Omsku. Patrik Eliáš (2006–07)

Platí za legendu New Jersey, céčka se paradoxně dočkal až po létě, kdy vážně přemýšlel o odchodu. Od smlouvy s Rangers ho dělila jen klauzule o nevyměnitelnosti, tak se nakonec dohodl s Devils. Robert Holík (2007–08)

Zavedení platového stropu ho připravilo o spoustu peněz, Rangers ho vyplatili ze smlouvy. V Atlantě ho po dvou letech jmenovali kapitánem, záhy se na poslední sezonu kariéry vrátil do New Jersey. Milan Hejduk (2011–12)

Stejně jako dva výše zmínění kapitánoval jen jednu sezonu, pak předal céčko Gabrielu Landeskogovi, který se stal nejmladším kapitánem v historii NHL. Hejduk s ním vydržel v Coloradu rok, pak skončil. Martin Straka, Filip Kuba, Jaroslav Špaček

Další tři Češi si vyzkoušeli post jmenovaných lídrů pouze na pár zápasů, ale z oficiálních zápisů už je nikdo nevymaže. Jágra v Pittsburghu na několik duelů nahradil Martin Straka, v Minnesotě a v Buffalu se pak pustili do větších experimentů. Co měsíc, to nový kapitán. To se v sezonách 2000/01 a 2005/06 týkalo Filipa Kuby u Wild, nášivku nosil pokaždé v listopadu. U Sabres se pak v ročníku 2007/08 dostalo na Jaroslava Špačka, ten oblékl upravený dres pro změnu v lednu.