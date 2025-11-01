Už dřív tvrdil, že by chtěl být v mužstvu klíčovou postavou, hlavním tahounem a třeba i kapitánem, což se mu v Coloradu asi nepoštěstí. Po Švédovi Gabrielu Landeskogovi roli nejspíš převezme MacKinnon nebo bek Cale Makar.
Nedávno se o něj ucházeli manažeři Vancouveru či Seattlu. Vážně se o něj zajímali Rangers z New Yorku, Toronto nebo Boston, kam ho lanařili rovněž parťáci z národního mužstva.
Podle zákulisních zpráv se nad Nečasovým jménem vznášela cenovka 13 milionů dolarů za sezonu. Kdyby s volbou příštího zaměstnavatele počkal na trh volných hráčů v červenci 2026, nový kontrakt by mu zřejmě vynesl přes 100 milionů dolarů.
Už o prázdninách rozumně mluvil o horentních sumách, jež nejsou důležitější než vhodná úloha v mančaftu a stopa, kterou svými činy v historii zanechá.