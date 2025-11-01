Premium

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Fotogalerie 119

Martin Nečas z Colorado Avalanche právě vstřelil gól. | foto: Isaiah J. DowningReuters

Karel Knap
Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista Martin Nečas se ale rozhodl prodloužit smlouvu v Coloradu o osm let za 92 milionů. Nebude si jednou tenhle tah vyčítat? Vždyť sám přiznal, že není snadné vstřebávat řev a nadávky šíleného puntičkáře a šéfa kabiny Nathana MacKinnona.

Už dřív tvrdil, že by chtěl být v mužstvu klíčovou postavou, hlavním tahounem a třeba i kapitánem, což se mu v Coloradu asi nepoštěstí. Po Švédovi Gabrielu Landeskogovi roli nejspíš převezme MacKinnon nebo bek Cale Makar.

Nedávno se o něj ucházeli manažeři Vancouveru či Seattlu. Vážně se o něj zajímali Rangers z New Yorku, Toronto nebo Boston, kam ho lanařili rovněž parťáci z národního mužstva.

Podle zákulisních zpráv se nad Nečasovým jménem vznášela cenovka 13 milionů dolarů za sezonu. Kdyby s volbou příštího zaměstnavatele počkal na trh volných hráčů v červenci 2026, nový kontrakt by mu zřejmě vynesl přes 100 milionů dolarů.

Už o prázdninách rozumně mluvil o horentních sumách, jež nejsou důležitější než vhodná úloha v mančaftu a stopa, kterou svými činy v historii zanechá.

