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POHLED: Snad mají v Bostonu plán. Ať Pastrňák nemrhá svými nejlepšími roky

Robert Rampa
  14:43
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

David Pastrňák v dresu Boston Bruins | foto: ČTK

David Pastrňák slaví s lavičkou Bostonu trefu do brány Washingtonu.
Washingtonský brankář Logan Thompson zachycuje střelu Davida Pastrňáka.
Hokejisté a fanoušci Bostonu oslavují gól Davida Pastrňáka.
David Pastrňák z Bostonu a Alex Tuch z Buffala po utkání.
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Zdeno Chára, Patrice Bergeron, Brad Marchand... Jména kapitánů Boston Bruins z let minulých, od kterých se David Pastrňák učil. Před nimi slavnou hokejovou značku vedli Joe Thornton a Ray Bourque.

Velikáni NHL, legendy, osobnosti, na něž chodily davy lidí. Vítězové Stanley Cupu, olympiád a majitelé nepřeberného množství individuálních ocenění.

O víkendu na ně navázal nejlepší Čech posledních let, Bruins jmenovali Pastrňáka kapitánem pár dní poté, co fotbalový Tottenham tajemství nešikovně propálil na sociálních sítích.

Novinku to ale nijak nekazí.

Spíš dává podnět k zamyšlení, co vlastně Boston v dalších letech plánuje. Klub neměl po Marchandově odchodu kapitána rok a půl, o céčko si říkal kromě Pastrňáka i „domácí“ Charlie McAvoy, obránce s americkým pasem.

Ve stopách hrdinů. Musím zavolat mamce, smál se Pastrňák. A céčko? To mě nezmění

Tým navíc poslední roky spíš přešlapoval na místě a z favoritů ligy propadl mezi slabší celky, které se ne vždycky dostanou do play off.

Což se vlastně doteď nezměnilo. Bruins mají dobrého gólmana Swaymana, solidní obranu, ale Pastrňákovi chybějí elitní spoluhráči v útoku.

Bývalý útočník David Krejčí loni v květnu pro iDNES Premium lamentoval: „Boston bude mít v létě 28 milionů dolarů na útratu, tak za to můžou koupit tři super hráče, navíc budou vybírat vysoko v draftu, možná přijde trejd. Musí Pastovi sehnat pořádného centra.“

Jenže klub před minulou a ani před nadcházející sezonou opravdu elitního centra nesehnal a zřejmě bude dál sázet na spojení s Eliasem Lindholmem.

Které se nejeví jako ideální.

„David potřebuje někoho kvalitnějšího, rychlejšího a kreativnějšího,“ radil Krejčí.

Bostonští útočníci David Pastrňák (vlevo) a Elias Lindholm se radují z gólu.

Liknavost Bruins vedla a vede k myšlenkám, na co vlastně čekají. Jestli nemrhají Pastrňákovými nejlepšími roky, kdy by stobodové křídlo chtělo útočit na Stanley Cup a napravit jedinou a tak hořkou finálovou účast z roku 2019.

Není výjimečné, že kapitáni své týmy při nespokojenosti opouštějí. V létě se z Ottawy stěhoval za bratrem Matthewem na Floridu útočník Brady Tkachuk, o výměnu z Detroitu požádal i kapitán Dylan Larkin. Mimochodem centr, o kterého podle spekulací Bruins mají zájem.

Pokud ale klub jmenoval Pastrňáka kapitánem a 30letý útočník poctu přijal, coby fanoušek posledních českých mohykánů v nejlepší světové lize chci věřit, že Bruins mají plán, jak mohutně posílit a dojít ke Stanley Cupu. A to brzy.

Jinak by Pastrňákovo setrvání v Bostonu mohlo působit jako ztráta času.

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