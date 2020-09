Start v prosinci a sezona v kompletní podobě, takový je plán vedení NHL

10:10

Vedení zámořské NHL plánuje podle komisionáře Garyho Bettmana odehrát nadcházející sezonu v kompletní podobě. V základní části by měl každý z týmů nastoupit k tradiční porci 82 zápasů a následné play off má vyvrcholit čtyřkolovým systémem hraným na čtyři vítězná utkání. Začít by se mohlo 1. prosince, Bettman ale nevyloučil ani lednový start. Do budoucna by se rád vyhnul tomu, aby vyřazovací boje probíhaly v létě.