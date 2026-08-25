Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Walter Cup se po týdnu našel. Šampionky z Montrealu mohou pokračovat v oslavách

Autor: ,
  10:28

Walter Cup vystavený na montrealské radnici po triumfu domácího týmu v PWHL. | foto: Profimedia.cz

Po necelém týdnu se našla trofej pro šampionky zámořské hokejové ligy PWHL, jež se ztratila během putování mezi hráčkami letošního vítězného klubu Montreal Victoire. Zástupci soutěže to bez dalších podrobnosti oznámili s tím, že hráčky kanadského týmu nyní budou moci pokračovat ve slavení.

Pohár zvaný Walter Cup nedorazil minulý týden do Lethrbridge, kde s ním měla ve čtvrtek strávit svůj den útočnice Dara Greigová.

Nebylo jasné, kde přesně se trofej ztratila, PWHL pouze uvedla, že na hledání spolupracuje s přepravní společností.

„Ukázalo se, že i Walter Cup může zažít své mimosezonní dobrodružství. Máme radost, že hráčky Victoire budou moci pokračovat ve svých oslavách s pohárem,“ sdělili po nalezení zástupci ligy. Na rozdíl od NHL a jejího Stanley Cupu nemá trofej určený doprovod, jenž s pohárem cestuje.

Ztracený Walter Cup je verzí poháru, již si vítězné kluby nechávají. Trofej, kterou týmy přebírají na ledě při triumfu, je uložena v Síni slávy v Torontu.

Montreal i s českou útočnicí Natálií Mlýnkovou získal Walter Cup v květnu díky finálovému vítězství nad Ottawou a stal se prvním kanadským držitelem trofeje. Úvodní dva ročníky PWHL vyhrála Minnesota.

Walter Cup se pohřešuje. Trofej pro vítězky zámořské PWHL cestovala bez doprovodu

Vítězný pohár je pojmenován po zakladateli ligy Marku Walterovi, mimo jiné majiteli baseballových LA Dodgers a právě prodávaných basketbalových LA Lakers, a jeho manželce Kimbře.

Je zhruba 60 cm vysoký, 16 kg těžký a má odnímatelnou základnu, na které jsou po vzoru Stanley Cupu vyryta jména každoročních vítězek. Na designu stříbrné trofeje se podílela proslulá šperkařská firma Tiffany.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. JihlavaHokej - - 25. 8. 2026:Pardubice B vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:00
  • 3.77
  • 4.34
  • 1.72
Tychy vs. Frýdek-M.Hokej - - 25. 8. 2026:Tychy vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:00
  • 2.18
  • 3.99
  • 2.72
Sokolov vs. SlaviaHokej - - 25. 8. 2026:Sokolov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:00
  • 2.96
  • 4.08
  • 2.03
Skalica vs. TřebíčHokej - - 25. 8. 2026:Skalica vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 2.84
  • 4.40
  • 1.93
Spišská N. Ves vs. DebreceniHokej - - 25. 8. 2026:Spišská N. Ves vs. Debreceni //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 1.15
  • 8.14
  • 10.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Po dvou dekádách zase v jednom týmu. Ne hokejovém, ale politickém. Trenéři Vladimír Růžička (63) a Martin Pešout (59), někdejší parťáci z pražské Slavie, se sešli za SPD pro podzimní komunální volby...

Úpravy ofsajdů, vhazování i role trenérů. Jaké změny přinášejí nová pravidla?

Rozhodčí Lukáš Květoň ukazuje čtyři. To je právě i počet nových pravidel, která přináší nová hokejová sezona 2026/27.

Žádná revoluce se nechystá, přesto hokejoví diváci i v nadcházející sezoně narazí na pár situací, které se nově budou posuzovat jinak. Nejvýraznější jsou čtyři změny, ty se týkají ofsajdů, přihrávek...

Jágr proti Pastrňákovi. Jaké další hvězdy nebudou chybět na Chárově rozlučce?

Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.

V jednom týmu Jaromír Jágr, proti němu David Pastrňák, k tomu i další osobnosti ze Slovenska a Bostonu. Ti všichni se představí v Trenčíně na páteční rozlučce s kariérou legendárního obránce Zdena...

Nepodepíšu, chci víc. Anaheim je znovu v koutě, nutné setrvání hvězdy odnesou jiní

Cutter Gauthier se raduje z gólu ve druhém utkání série s Edmontonem.

Už tak složité léto se stává ještě svízelnějším. Snad na žádné hokejové adrese v NHL nemají tolik starostí jako v Anaheimu, vinit ale mohou jen sami sebe. A to i v případě další komplikace, která se...

Boleslav vyhodila Lakatoše. Máme jasně nastavená očekávání od hráčů, řekl Vlasák

Dominik Lakatoš z Mladé Boleslavi slaví se spoluhráči gól proti Spartě.

Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavi, kde strávil poslední dvě sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.

Walter Cup se po týdnu našel. Šampionky z Montrealu mohou pokračovat v oslavách

Walter Cup vystavený na montrealské radnici po triumfu domácího týmu v PWHL.

Po necelém týdnu se našla trofej pro šampionky zámořské hokejové ligy PWHL, jež se ztratila během putování mezi hráčkami letošního vítězného klubu Montreal Victoire. Zástupci soutěže to bez dalších...

25. srpna 2026  10:28

Už jsem neudržel ani flašku. Koláčka zastavila operace, teď bojuje o sestavu

Budějovický útočník Josef Koláček se raduje z gólu.

Měl rozjetou nejlepší sezonu v kariéře. Vypadalo to, že ve svém třetím extraligovém ročníku konečně získá silnější pozici v týmu Českých Budějovic a naplní pověst střelce. Jenže dlouhodobé problémy s...

25. srpna 2026  8:43

Kämpf už pálí za Litvínov. Na kabinu má neuchopitelný vliv, cítí Petružálek

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Dvorana slávy na...

Přišel, skóroval, zvítězil. Po návratu ze slavné NHL se David Kämpf chce proměnit z psa obranáře na gólového vlčáka a hned ve své premiéře v černo-žlutém dresu hokejového Litvínova se na turnaji...

25. srpna 2026  7:45

Boleslav vyhodila Lakatoše. Máme jasně nastavená očekávání od hráčů, řekl Vlasák

Dominik Lakatoš z Mladé Boleslavi slaví se spoluhráči gól proti Spartě.

Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavi, kde strávil poslední dvě sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.

24. srpna 2026  16:27

Pátá medaile v řadě? Věřím, že budeme úspěšní, hlásí nový trenér juniorů Tomajko

Jan Tomajko vede hokejovou reprezentaci juniorů.

Pro juniorskou reprezentaci jde o tradiční závěr léta. Kemp a poslední turnaj před startem nové sezony, jejíž vrcholem bude opět světový šampionát. „A chceme hrát takový hokej jako minulá dvacítka,“...

24. srpna 2026  16:26

Dejte céčko Pastrňákovi, přejí si v Bostonu. Klub ale váhá, jestli kapitána potřebuje

Hokejisté Bostonu slaví gól. Zleva: Charlie McAvoy, David Pastrňák, Pavel Zacha...

Bostonské plány se patrně nemění. Že by tým do nové sezony NHL opět vyrazil bez kapitána? Bez jasně stanoveného lídra kabiny? „Pro mě to je v hokeji spíš tradice, písmenko na dresu,“ prohlásil...

24. srpna 2026  15:13

Produktivní posila Zdráhal: Na styl Hradce si zvykám. Herní výkony jdou nahoru

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Útočník Patrik Zdráhal přišel do Hradce jako jedna z první letních posil hokejového Mountfieldu. A to poté, co v minulé sezoně vystřídal dva kluby, jednak Vítkovice, za které toho ve své dlouhé...

24. srpna 2026  8:15

České hokejistky udolaly Švýcarsko, přesto jsou na turnaji EHT v Klotenu poslední

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Daniela...

České hokejistky zakončily Euro Hockey Tour v Klotenu výhrou nad domácím Švýcarskem 2:1. I když získaly první body, skončily na turnaji poslední.

22. srpna 2026  17:31

Poprvé jsem si mohl zahrát s Jágrem, chválil si Chárovu rozlučku Hossa

Zee’s Final Shift týmová fotka.

Páteční velkolepá rozlučka s hokejovou kariérou bývalého slovenského obránce Zdena Cháry oživila tři roky staré vzpomínky, kdy se na Stadionu Pavla Demitry loučil pro změnu další z velkých...

22. srpna 2026  16:26

Chára se loučil s kariérou, nechyběli Jágr s Pastrňákem a také Čech

Zdeno Chára.

Bývalý hokejový obránce Zdeno Chára udělal definitivní tečku za svou bohatou kariérou. V pátek se dlouhán s největším počtem startů mezi beky v historii NHL loučil za účasti řady hvězdných hráčů s...

22. srpna 2026  13:03

Walter Cup se pohřešuje. Trofej pro vítězky zámořské PWHL cestovala bez doprovodu

Walter Cup vystavený na montrealské radnici po triumfu domácího týmu v PWHL.

V zámoří se při převozu ztratil pohár pro vítězky tamní ženské hokejové soutěže PWHL. Replika Walter Cupu, která putovala mezi letošními šampionkami z klubu Montreal Victoire, nedorazila do místa...

22. srpna 2026  12:52

A Plekyho jste nevyhodil? Rulík o angažmá v Kladně i zděšení sestřičky

Hlavní kouč Radim Rulík na tréninku Kladna.

Dřív než do hokejového Kladna nastoupil trenér Radim Rulík do nemocnice. Musel na operaci kolena. „A Plekyho jste nevyhodil?“ vyptávala se s obavou ve tváři zdravotní sestřička. Ujistil ji, že...

22. srpna 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.