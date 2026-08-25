Walter Cup se po týdnu našel. Šampionky z Montrealu mohou pokračovat v oslavách

Pohár zvaný Walter Cup nedorazil minulý týden do Lethrbridge, kde s ním měla ve čtvrtek strávit svůj den útočnice Dara Greigová.
Nebylo jasné, kde přesně se trofej ztratila, PWHL pouze uvedla, že na hledání spolupracuje s přepravní společností.
„Ukázalo se, že i Walter Cup může zažít své mimosezonní dobrodružství. Máme radost, že hráčky Victoire budou moci pokračovat ve svých oslavách s pohárem,“ sdělili po nalezení zástupci ligy. Na rozdíl od NHL a jejího Stanley Cupu nemá trofej určený doprovod, jenž s pohárem cestuje.
Ztracený Walter Cup je verzí poháru, již si vítězné kluby nechávají. Trofej, kterou týmy přebírají na ledě při triumfu, je uložena v Síni slávy v Torontu.
Montreal i s českou útočnicí Natálií Mlýnkovou získal Walter Cup v květnu díky finálovému vítězství nad Ottawou a stal se prvním kanadským držitelem trofeje. Úvodní dva ročníky PWHL vyhrála Minnesota.
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Walter Cup se pohřešuje. Trofej pro vítězky zámořské PWHL cestovala bez doprovodu
Vítězný pohár je pojmenován po zakladateli ligy Marku Walterovi, mimo jiné majiteli baseballových LA Dodgers a právě prodávaných basketbalových LA Lakers, a jeho manželce Kimbře.
Je zhruba 60 cm vysoký, 16 kg těžký a má odnímatelnou základnu, na které jsou po vzoru Stanley Cupu vyryta jména každoročních vítězek. Na designu stříbrné trofeje se podílela proslulá šperkařská firma Tiffany.