Bodoval v každém z úvodních tří finálových klání. K součtu čtyř bodů (2+2) však ve čtvrtém duelu český centr Hertl (13:55, -2, 2 střely) další nepřidal. Tentokrát se radovala Carolina, po jejímž triumfu 5:3 je série srovnaná 2:2 na zápasy a vrací se z města hazardu zpět do Raleigh.
Dvě trofeje pro Landeskoga
Útočník Gabriel Landeskog z Colorada získal Mastertonovu trofej udělovanou v NHL za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. Navíc obdržel také cenu Marka Messiera pro vůdčí osobnost.
Landeskog po zisku Stanley Cupu v roce 2022 prodělal čtyři těžké operace kolena, přišel o tři sezony a do hry se vrátil v loňském play off. Současný ročník kapitánovi Colorada v lednu narušila zlomená žebra po pádu na branku v zápase.
Třiatřicetiletý Landeskog získal Mastertonovu trofej a cenu Marka Messiera, která se uděluje od roku 2007, v jedné sezoně jako první hokejista. „Je to obrovská čest,“ řekl spoluhráč českého útočníka Martina Nečase.
Hlavním hrdinou úterního zápasu byl 37letý Jordan Staal, jenž vstřelil dvě branky včetně rozdílové akce z 47. minuty. Střelecky se tak kapitán Caroliny prosadil ve všech čtyřech finále, což dokázal jako první hráč od roku 1968.
Hostům vyšel skvěle vstup do utkání, které v bráně zahájili s Brandonem Bussim na místo dosavadní jedničky Frederika Andersena. Už po 66 vteřinách od zahajovacího buly si v z bezprostřední blízkosti brány Cartera Harta s odraženým pukem pohotově poradil Logan Stankoven. Hráči Vegas se ani nestačili vzpamatovat z inkasovaného gólu a ve 4. minutě to bylo 0:2. Krátce po nevyužitém brejku domácího Marka Stonea z oslabení se po skvělé přihrávce Taylora Halla před odkrytou bránou prosadil Jackson Blake.
V 8. minutě dostal Stone šanci na reparát a napodruhé už únik proti Bussimu po rychlé kličce dokázal proměnit. Poprvé do kabin ale šla Carolina přece jen za dvougólového náskoku. Postaral se o to využitou přesilovkou zmiňovaný Staal. Od modré čáry pálil bek Shayne Gostisbehere a urostlý centr odražený puk jako první dorazil na brankovišti.
Ve 20. minutě měli domácí smůlu. Rána obránce Braydena McNabba totiž překonala brankáře Bussiho až po vypršení hrací doby. V prostředním dějství si to však vynahradili. Dvougólovou ztrátu postupně vymazali William Karlsson a nejlepší střelec play off Brett Howden. Prvně jmenovaný pálil přesně z levého kruhu po přihrávce od zadního mantinelu a z téměř totožné pozice uspěl v 38. minutě i svou 14. trefu slavící Howden.
Klíčový moment čtvrtého finále z kamery v bráně Vegas. pic.twitter.com/GbPeDDuVeA— Martin Korbas (@MKidnesNHL) June 10, 2026
Do třetí třetiny se tak šlo za stavu 3:3. Rozhodující akci nabídla 47. minuta, kdy se nejprve sám před domácím brankářem Hartem ocitl Seth Jarvis. Zmatky v rozehrávce Vegas však dokázal potrestat až o pár vteřin později Staal, když v pádu prostřelil přemísťujícího se Harta po pasu od Nikolaje Ehlerse.
Dánský útočník Hurricanes navíc neřekl poslední slovo a k asistenci v čase 59:05 přidal i branku poté, co přes celé kluziště odrazem od mantinelu trefil prázdnou bránu Golden Knights.
Výsledek
07:22 Stone (Theodore, McNabb)
24:22 W. Karlsson (Andersson, Marner)
37:08 Howden (Sissons, W. Karlsson)
01:06 Stankoven (Chatfield, Blake)
03:28 Blake (Hall, Ehlers)
12:48 Staal (Gostisbehere, Sebastian Aho)
46:32 Staal (Ehlers)
59:05 Ehlers
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Bussi (Andersen) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook (A), Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Garrett Rank, Jean Hebert – Scott Cherrey, Trent Knorr
Počet diváků: 18339
Stav série: 2:2