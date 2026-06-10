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Kapitán Staal zařídil Carolině dvěma góly vyrovnání finálové série proti Vegas

Martin Korbáš
  6:47aktualizováno  7:33
Hokejisté Caroliny zvítězili ve čtvrtém pokračování finálové série play off NHL 5:3 na ledě Vegas a srovnali stav na 2:2 na zápasy. Hlavním hrdinou byl dvougólový kapitán Hurricanes Jordan Staal, jenž svou druhou trefou ze 47. minuty duel rozhodl. Tomáš Hertl, český útočník domácích Golden Knights, byl ve finále poprvé bez bodového zápisu.
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Jordan Staal z Caroliny se raduje z trefy do prázdné branky. | foto: Profimedia.cz

Bodoval v každém z úvodních tří finálových klání. K součtu čtyř bodů (2+2) však ve čtvrtém duelu český centr Hertl (13:55, -2, 2 střely) další nepřidal. Tentokrát se radovala Carolina, po jejímž triumfu 5:3 je série srovnaná 2:2 na zápasy a vrací se z města hazardu zpět do Raleigh.

Dvě trofeje pro Landeskoga

Útočník Gabriel Landeskog z Colorada získal Mastertonovu trofej udělovanou v NHL za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. Navíc obdržel také cenu Marka Messiera pro vůdčí osobnost.

Landeskog po zisku Stanley Cupu v roce 2022 prodělal čtyři těžké operace kolena, přišel o tři sezony a do hry se vrátil v loňském play off. Současný ročník kapitánovi Colorada v lednu narušila zlomená žebra po pádu na branku v zápase.

Třiatřicetiletý Landeskog získal Mastertonovu trofej a cenu Marka Messiera, která se uděluje od roku 2007, v jedné sezoně jako první hokejista. „Je to obrovská čest,“ řekl spoluhráč českého útočníka Martina Nečase.

Hlavním hrdinou úterního zápasu byl 37letý Jordan Staal, jenž vstřelil dvě branky včetně rozdílové akce z 47. minuty. Střelecky se tak kapitán Caroliny prosadil ve všech čtyřech finále, což dokázal jako první hráč od roku 1968.

Hostům vyšel skvěle vstup do utkání, které v bráně zahájili s Brandonem Bussim na místo dosavadní jedničky Frederika Andersena. Už po 66 vteřinách od zahajovacího buly si v z bezprostřední blízkosti brány Cartera Harta s odraženým pukem pohotově poradil Logan Stankoven. Hráči Vegas se ani nestačili vzpamatovat z inkasovaného gólu a ve 4. minutě to bylo 0:2. Krátce po nevyužitém brejku domácího Marka Stonea z oslabení se po skvělé přihrávce Taylora Halla před odkrytou bránou prosadil Jackson Blake.

V 8. minutě dostal Stone šanci na reparát a napodruhé už únik proti Bussimu po rychlé kličce dokázal proměnit. Poprvé do kabin ale šla Carolina přece jen za dvougólového náskoku. Postaral se o to využitou přesilovkou zmiňovaný Staal. Od modré čáry pálil bek Shayne Gostisbehere a urostlý centr odražený puk jako první dorazil na brankovišti.

Ve 20. minutě měli domácí smůlu. Rána obránce Braydena McNabba totiž překonala brankáře Bussiho až po vypršení hrací doby. V prostředním dějství si to však vynahradili. Dvougólovou ztrátu postupně vymazali William Karlsson a nejlepší střelec play off Brett Howden. Prvně jmenovaný pálil přesně z levého kruhu po přihrávce od zadního mantinelu a z téměř totožné pozice uspěl v 38. minutě i svou 14. trefu slavící Howden.

Do třetí třetiny se tak šlo za stavu 3:3. Rozhodující akci nabídla 47. minuta, kdy se nejprve sám před domácím brankářem Hartem ocitl Seth Jarvis. Zmatky v rozehrávce Vegas však dokázal potrestat až o pár vteřin později Staal, když v pádu prostřelil přemísťujícího se Harta po pasu od Nikolaje Ehlerse.

Dánský útočník Hurricanes navíc neřekl poslední slovo a k asistenci v čase 59:05 přidal i branku poté, co přes celé kluziště odrazem od mantinelu trefil prázdnou bránu Golden Knights.

Výsledek

NHL
4. zápas 10. 6. 2026 2:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Góly:
07:22 Stone (Theodore, McNabb)
24:22 W. Karlsson (Andersson, Marner)
37:08 Howden (Sissons, W. Karlsson)
Góly:
01:06 Stankoven (Chatfield, Blake)
03:28 Blake (Hall, Ehlers)
12:48 Staal (Gostisbehere, Sebastian Aho)
46:32 Staal (Ehlers)
59:05 Ehlers
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook (A), Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Garrett Rank, Jean Hebert – Scott Cherrey, Trent Knorr

Počet diváků: 18339

Stav série: 2:2

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