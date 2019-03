Mnoho posil Columbusu uškodilo. Kdo se dál rve o play off NHL?

Při pohledu do tabulek (ZDE) lze říct, které týmy se do play off NHL podívají a pro které bude posledních pár zápasů základní části ještě klíčových. Jistotu už nyní v pondělí mají na Východě Tampa (120 bodů) a Boston (101), na Západě Winnipeg (94), Calgary (101) a San Jose (95).

Dostatečným bodovým náskokem by měly disponovat na Východě Washington (96), NY Islanders (95), Toronto (94) a asi i Pittsburgh (93), na Západě Nashville (90), St. Louis (88) i Vegas (90)

Pak zbývají zřejmě čtyři místa, o která se v dalších dnech bude rvát sedm až osm klubů.



Východ Columbus dohání Carolinu a Montreal

Obrovské zklamání reálně hrozí Columbusu (86 bodů), který ztrácí na postup dva body. Před měsícem přitom vedení Blue Jackets udělalo několik velkých výměn, které měly zajistit nejen plánované prodloužení sezony, ale rovnou pomoct k zisku Stanley Cupu.



Přišli elitní útočníci Matt Duchene, Ryan Dzingel, kvalitní náhradní brankář Keith Kinkaid a zkušený obránce Adam McQuaid. Ještě větší signál vyslal fakt, že si tým ponechal ruské duo Artěmij Panarin (útočník) - Sergej Bobrovskij (brankář), o které může v létě bez náhrady přijít.

Masivní příchody způsobily, že Columbus pro další roky přišel o volbu v prvním kole draftu, o tři volby v druhém a po jedné ve všech dalších kolech.

Vedení prakticky vsadilo budoucnost na okamžitý úspěch. Jenže počet nových tváří přinesl spíš zmatek a hromadu porážek (osm z posledních čtrnácti). „Musíme začít hrát jako tým. Zatím tu je skupina jedinců, kteří míří každý jiným směrem,“ stěžoval si o víkendu manažer Jarmo Kekäläinen a narážel na postrádající profesní hrdost.

Pocit soudržnosti může Kekäläinen postrádat tím spíš, když vidí týmové oslavy přímého konkurenta z Caroliny po domácích vítězstvích. Hurricanes, ač mezi favority na postup od začátku nepatřili, nastavili týmovou, uvolněnou atmosféru. Dosud taktika vychází. S 91 body je Carolina blízko postupu do play off.

Pokud nic nepokazí, bude moct sledovat, jak s Columbusem o poslední místo zápolí Montreal (88 bodů), který v noci na pondělí sama porazila 2:1

Canadiens jinak mají důvod k optimismu. Znovu spoléhají na opory, v bráně chytá jistý Carey Price, bodově válí obránce Shea Weber i útočníci Brendan Gallagher s Maxem Domim.

Teoretickou naději má i Philadelphia s 80 body.

Západ Vzestup Arizony. Prohání Colorado a Dallas

V Západní konferenci na dvě místa pro play off reálně pomýšlí Dallas (82 bodů), Colorado (81), Minnesota (79), Arizona (79) a možná Chicago (76).

Byť se Stars nachází bodově v nejlepší pozici, dobrá nálada v klubu nepanuje. Posledních pět zápasů hráli doma, mohli před vlastními fanoušky získat pohodlný náskok, jenže čtyřikrát prohráli. A teď je ze sedmi zápasů čeká pět venku. „Promrhali jsme šanci, mohli jsme být v klidu,“ mrzí kouče Jima Montgomeryho.

Za Dallasem se drží Colorado. „A naštěstí svůj osud kontrolujeme sami,“ těší obránce Tysona Barrieho. „Víme, že nás teď čeká šest ohromně důležitých zápasů, ale snad nebudeme muset čekat do posledního.“

Jinak mluví zástupci Minnesoty, kde počítají, že musí ze šesti zápasů alespoň čtyři vyhrát. Jinak se radovat nebudou. Klíčové budou především ty proti Arizoně a Dallasu. „Víme, na čem jsme. Všechny body nyní zoufale potřebujeme,“ uznává útočník Eric Staal.

Už zmíněná Arizona má pravděpodobně nejtěžší pozici. Zatěžuje svého gólmana Darcyho Kuempera ohromnými porcemi minut - doteď nastoupil do sedmnácti utkání v řadě, navíc nedisponuje žádnou ofenzivní hvězdou. Bodově je táhne útočník Clayton Keller se 46 body, druhý je obránce Oliver Ekman-Larsson se čtyřiceti body.

Ve zbylých duelech se utkají s Blackhawks, Avalanche a Wild, přímými konkurenty. „Budou to zápasy play off. Pro nás určitě. Nesmíme polevit,“ říká obránce Jason Demers.

A Chicago? Nemá nesmazatelnou ztrátu. „Musíme prostě dál hrát. Vydržet, uvidíme,“ říká trenér Jeremy Colliton.

Kdo nakonec do play off postoupí?