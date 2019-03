Formát play off NHL není fér, stýskají si hvězdy Bostonu a Tampy

„Je to, jak to je,“ zní oblíbená odpověď hokejistů na otázky novinářů, co si myslí o systému nasazování týmů do play off NHL. Vyřkli ji v posledních dnech jak Stamkos, tak Marchand.

Jenže smíření s tím úplně nejsouí. Oba se shodli, že systém vlastně není fér.

Objevuje se to každý rok. Loni a předloni se ozvala celá plejáda hlasů. Negativní názor vyjádřili útočníci Nazem Kadri z Toronta, T. J. Oshie a Daniel Winnik z Washingtonu, manažer úřadujících šampionů Brian MacLellan i brankář Marc-André Fleury (tehdy ještě za Pittsburgh). „Divný formát. Nelíbí se mi. Nejstupidnější na světě,“ říkali.

Systém play off v NHL Od sezony 2013/14 hraje NHL v jiném formátu. Do té doby praktikovala tradiční nasazení ve dvou konferencích: první s osmým, druhý se sedmým atd., kdy se na prvních třech místech umístili vítězové tří divizí v každé konferenci.

Jenomže majitelé klubů chtěli ušetřit peníze a čas za cestování, proto se vytvořily čtyři divize podle lokací týmů a nasazování do play off vypadá následovně: Do play off postupují tři nejlepší týmy z každé divize a další dva nejlepší týmy v rámci své konference postoupí díky takzvané „divoké kartě“, kde už nezáleží na příslušné divizi. Tabulky NHL si můžete prohlédnout ZDE.

Pochopení jednoduše postrádá část, kdy druhé a třetí týmy divizí narazí v prvním kole na sebe, zatímco vítězové čtyř divizí nastoupí „férově“ proti posledním postupujícím z tzv. divoké karty.

Proč by měly letos Boston a Toronto soupeřit spolu už v prvním kole, když oba týmy zažívají úspěšnou sezonu a teoreticky by měly být na úvod odměněny slabším soupeřem? Vždyť Boston na druhém místě Atlantické divize má víc bodů (95) než Islanders (91), první tým Metropolitní divize. A Toronto má na třetím místě Atlantické divize také 91 bodů.

Přesto by nyní - článek vzniká v pondělí - New Yorku Islanders dostali pro první kolo teoreticky slabší Carolinu, která drží předposlední postupové místo, zatímco Toronto narazí na papírově silný Boston. „Celou základní část se snažíte umístit co nejvýše a získat výhodu do play off. Přitom si nemyslím, že by pro Toronto nebo Boston, jedny z nejlepších týmů celé ligy, byla výhoda, že na sebe narazí v prvním kole,“ myslí si Stamkos.

Namítnout můžete, že pokud chce tým vyhrát Stanley Cup, musí přece porazit jakéhokoliv soupeře. Jenže v takovém případě postrádá sportovní smysl základní část, kdy se kluby mají snažit získat co největší výhody do play off. Slabšího soupeře pro první kola, domácí hřiště pro případný rozhodující sedmý zápas...

„Není to fér. I vzhledem k tomu, že se nám to v předešlých letech také stalo. Jenže když chcete vyhrát, musíte porazit všechny. Ten nejlepší postupuje,“ soudí Marchand.

Vedení ligy argumentuje také tím, že současný formát zavedený od roku 2013 podporuje rozvoj rivality. Jenže pak se stává to, že na sebe Pittsburgh a Washington narazí ve druhém kole tři roky po sobě: V letech 2016 a 2017 byli úspěšnější Penguins, v roce 2018 Capitals. A co hrozí nyní? Podle pondělní tabulky by spolu hráli už v prvním kole.

„Není to správné, jenže teď to stejně nezměníte. Je to, jak to je,“ míní Stamkos.