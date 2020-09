Tampa srovnala finálovou sérii, gólem k tomu přispěl i útočník Palát

Po úvodní výhře Dallasu 4:1 šli do odvety hokejisté Tampy s obměněnou sestavou. Kapitán Steven Stamkos, jenž se po půlroční absenci kvůli zranění pomalu vrací k tréninku a podruhé s týmem absolvoval předzápasové rozbruslení, však do akce ještě nezasáhl. Kouč Jon Cooper tentokrát na místo dosavadních sedmi nasadil klasických šest beků a dvanáct útočníků.

Nenastoupili obránci Luke Schenn a Zach Bogosian. Po zranění a delší odmlce mezi náhradníky se naopak vrátil na led český zadák Jan Rutta (15:00, +/-: 0, 1 střela) a ve čtvrtém útoku operoval Carter Verhaeghe. To český centr Stars Radek Faksa kvůli zranění dále zůstal mimo hru.

Do vývoje druhého zápasu finále Stanley Cupu 2020 výrazně zasáhla hned zahajovací třetina. Zatímco v prvním duelu Lightning z přesilovek nic nevytěžili, tentokrát v nich udeřili hned dvakrát. Běžela 12. minuta, kdy Nikita Kučerov perfektním pasem našel mezi kruhy volného Braydena Pointa. Proti jeho prudké střele do horního rohu Anton Chudobin neměl šanci zasáhnout.

V 15. minutě pak opět úřadoval skvělý tvůrce hry Kučerov. V další početní výhodě již mohl po vybídnutí od Victora Hedmana z pravého kruhu zakončovat, zvolil ale křižný pas na volného Ondřeje Paláta (19:40, 1+0, -1, 4 střely). Český útočník zakončoval bez přípravy a mohl slavit už svůj devátý gól v probíhajícím play off. Lepší v daném ohledu jsou s deseti zásahy jen již vyřazený kapitán Vancouveru Bo Horvat, jeho spoluhráč z útoku Point a dallaský veterán Joe Pavelski. Jeho chvíle však přišla až o něco později.

Gólový výčet úvodní třetiny totiž uzavíral obránce Tampy Kevin Shattenkirk, jenž v 16. minutě ranou od modré přes skrumáž těl zvyšoval už na 3:0. Ve druhé dvacetiminutovce výrazná střelecká převaha Lightning začala pomalu opadat a výkon Dallasu ožil hlavně po trefě Pavelskiho. Zkušený útočník v přesilové hře z 35. minuty ukázal svou velkou kvalitu při práci před bránou, když umně tečoval střelu obránce Johna Klingberga.

Skóre se mohlo měnit i těsně před druhým odchodem do kabin. Blýskli se však oba ruští gólmani. Nejprve Andrej Vasilevskij vychytal únik Pavelskiho a na druhé straně Chudobin čelil velké šanci urostlého Pata Maroona.

Ve třetí třetině aktivní Dallas dostal do kontaktu Mattias Janmark a drama bylo na světě. Své první branky v letošních vyřazovacích bojích se dočkal v 46. minutě poté, co v brankovišti snadno usměrnil do sítě parádní střílený pas Klingberga. Švédský ofenzivní obránce tak měl velký podíl na obou gólech Stars.

V 50. minutě se z gólu radoval obránce Michail Sergačjov. Úsměvy hráčům Tampy ale dlouho nevydržely. Dallas totiž využil trenérské výzvy a rozbor u videa rozhodčím prokázal předcházející postavení mimo hru. Do posledních deseti minut hry řádné hrací doby tak oba tábory šly za nejtěsnějšího rozdílu skóre. To se však už nezměnilo, přestože Stars zkoušeli i hru s šesti hráči v poli s odvolaným brankářem Chudobinem.

Za první hvězdu zámořští novináři vybrali obránce vítězů Hedmana před Kučerovem a Klingbergem. Všichni tři borci si ze zápasu odnesli shodně dvě asistence.



Výsledek finále Stanley Cupu - 2. zápas: