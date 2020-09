Vstup do finále ovládl Dallas, rozdílový gól vstřelil obránce Oleksiak

Hokejisté Dallasu se do svého v pořadí třetího finále Stanley Cupu v klubové historii (v ročníku 1999 triumfovali 4:2 na zápasy proti Buffalu a hned následující rok podlehli 2:4 na zápasy New Jersey) kvalifikovali překvapivě hladkým postupem přes Vegas 4:1 na zápasy, díky čemuž měli o tři dny delší čas na regeneraci na rozdíl od Tampy.

Hráči Lightning, kteří v závěrečné sérii Východní konference udolali 4:2 Islanders, nastoupili rovněž do třetího finále v historii (v ročníku 2004 porazili 4:3 Calgary a v roce 2015 podlehli 2:4 Chicagu).

Vstup do úvodního zápasu vyšel lépe silově hrajícím Stars, kteří si pomohli dostat do tempa hned několika tvrdými bodyčeky. Po jednom z nich Alexander Radulov dokonce poslal obránce Luka Schenna na chvíli do kabin, po krátkém ošetření se ale vrátil do hry. Mnohem větší vliv na průběh duelu pak mělo dohrání u hrazení od Joela Kiviranty z páté minuty.

Finský objev letošního play off si při napadání v útočném pásmu počíhal na klíčového muže ofenzivy Tampy Braydena Pointa, jenž kvůli zdravotním potížím musel vynechat dva zápasy konferenčního finále. Bodyčekem jej obral o puk a Roope Hintz následně našel volného beka Joela Hanleyho, který využil otevřeného prostoru a vstřelil svou premiérovou branku v play off.

O tom, že se poprvé do kabin odcházelo za smírného stavu 1:1, rozhodla šťastná branka Tampy ze 13. minuty. Po střele Blakea Colemana vyrazil puk brankář Anton Chudobin přesně do brusle Yanniho Gourdea, který i díky následnému odrazu od bránícího Hintze mohl slavit.

Druhou hrací část výrazně ovlivnily dvě vyloučení útočníka Tampy Colemana, který svou nedisciplinovaností posadil soupeře do sedla. V početních výhodách sice i přes velkou šanci Radulova Dallas neskóroval, z pokračující herní převahy ovšem vyústila gólová akce dalšího beka Jamie Oleksiaka. Běžela 33. minuta, když si dobruslil puk po své vlastní střele a pohotovou dorážkou vrátil svým barvám vedení.

Když se v závěru třetiny Lightning opět dostávali více do hry a útočník Point dokonce tečí zazvonil o horní tyč, udeřil Dallas z nenápadné akce potřetí. Slovo si vzal opět aktivní Kiviranta, jenž se v obležení hráčů v modrém dokázal dostat k dorážce své předchozí zblokované střely.

Ve třetí třetině si po přestupcích Johna Klingberga, Blakea Comeaua a Tylera Seguina hned třikrát zahrála přesilovku i Tampa. Gólman Chudobin ale své spoluhráče několikrát podržel a i přes výraznou střeleckou převahu soupeře se už drama nekonalo. Při závěrečné snaze Tampy bez brankáře navíc skóre pojistil Jason Dickinson.