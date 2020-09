Tampa využila druhý mečbol a ve finále Stanley Cupu vyzve Dallas

Finále Východní konference mezi celky Tampa Bay a Islanders s pořadovým číslem šest se neslo v podobném duchu jako předchozí partie, když se za stavu 1:1 prodlužovalo. Tentokrát to ovšem skončilo opačným výsledkem. Autorem rozhodující trefy utkání a zároveň i celé série byl v 74. minutě útočník Anthony Cirelli.

Jasná první hvězda duelu svou životní branku zaznamenala z bezprostřední blízkosti brány Semjona Varlamova, když jej od zadního mantinelu chytře našel Barclay Goodrow. Postup do finále Stanley Cupu proti Dallasu na ledě se spoluhráči slavil i český útočník Ondřej Palát (24:47, +1, 4 střely). Mezi náhradníky se těšil i obránce Jan Rutta.

V řádné hrací době se oba celky prosadily už v samém úvodu. Skóre otevíral v 5. minutě obránce New Yorku Devon Toews, jenž po přihrávce od kapitána Anderse Leeho zkušeně obkroužil bránu a po rychlém výpadu zasunul puk do sítě před přemísťujícím se Andrejem Vasilevským.

Lightning odpověděli už v 7. minutě, kdy se shodně jako v předchozím zápase blýskl vyrovnávací trefou urostlý Švéd Victor Hedman. Jeden z nejlepších beků na současné hokejové scéně si mezi kruhy našel vyražený puk po předchozí střele parťáka Erika Černáka.

V dalším průběhu měla Tampa s rekonvalescentem Braydenem Pointem zpět v sestavě jednoznačnou střeleckou převahu. Nejblíže vedoucí branky byl ještě v první třetině zadák Michail Sergačjov, jeho pokus ale skončil jen na tyči. S dalšími akcemi si pak úspěšně radil Varlamov. Ruský gólman však vydržel odolávat tlaku favorita do zmiňované čtrnácté minuty prodloužení, kdy vše ukončil životní trefou Cirelli.

Na stejný úspěch, postup do finále Stanley Cupu, hráči Tampy dosáhli po pěti letech (v ročníku 2015 udolali 4:3 Rangers a v rozhodující bitvě o stříbrný pohár nestačili 2:4 na Chicago). Tehdy se po rozhodujícím finále konference s Prince of Wales Trophy jen vyfotili, letos se nezdráhali si cenu i potěžkat a na ledě nechyběl u přebírání ani zraněný kapitán Steven Stamkos.

„Minule to nezafungovalo, takže jsme se nebáli na ní sáhnout. Bylo to bez uvažování. Nejsme nijak zvlášť pověrčiví, přestože minule jsme se kontaktu vyhnuli. Ale letos tomu tak není a to je tak vše, co k tomu lze říct. Vyhráli jsme jednu trofej, teď to chce přidat ještě tu další,“ řekl zámořským novinářům Hedman.

Výsledek finále Východní konference: