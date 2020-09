Islanders odvrátili první mečbol Tampy, v prodloužení rozhodl Eberle

Den po triumfu hokejistů Dallasu, kteří ve finále Západní konference překvapivě hladce 4:1 na zápasy vyřadili ambiciózní Vegas, mohl za stavu série 3:1 stejným způsobem završit postup i favorit Východní konference Tampa Bay. Jeho soupeř, newyorští Islanders, se však s koncem sezony nesmířili a po výsledku 2:1 z prodloužení se udrželi ve hře o postup.

Lightning dosud v letošním play off ovládli všechny čtyři předchozí prodloužení (3:2PP a 5:4PP nad Columbusem, 4:3PP a 3:2PP nad Bostonem), první nezdar jim připravil až útočník Jordan Eberle. V 93. minutě páté partie proměnil přečíslení 2 na 1 po přihrávce kapitána Anderse Leeho.

Tampa v utkání postrádala zraněného útočníka Braydena Pointa, jenž společně s parťákem Nikitou Kučerovem a již vyřazeným Nathanem MacKinnonem z Colorada vévodí průběžné tabulce produktivity play off s 25 zápisy. Skóre duelu otevíral v 16. minutě obránce New Yorku Ryan Pulock poté, co tvrdou ranou z první využil přesilovou hru.

Srovnáno bylo od 24. minuty, kdy si odražený puk po předchozím zakončení Blakea Colemana před Semjonem Varlamovem našel Victor Hedman. Švédský reprezentant se v play off radoval už poosmé, což je mezi zadáky nejvíce od ročníku 1994. Tehdy triumf Rangers podpořil Brian Leetch dokonce jedenácti zásahy.

V polovině řádné hrací doby se podařilo skórovat i útočníkovi Tampy Carterovi Verhaeghemu. Kouč Ostrovanů Barry Trotz však využil výzvy a rozhodčí po přezkoumání situace u videa kvůli předcházejícímu ofsajdu branku neuznali.

Dalšímu průběhu kralovali ruští gólmani na obou stranách. Souboj Vasilevského s Varlamovem nakonec rozsoudil až ve třinácté minutě druhého nastavení zmiňovaný Eberle. Jediný český účastník duelu, útočník Lightning Ondřej Palát (31:14, +/-: 0, 4 střely), se tentokrát neprosadil.

Výsledek finále Východní konference: