Radulov v prodloužení vrátil Dallasu vedení v sérii nad Vegas

V řádné hrací době třetí partie finálové série Západní konference mezi Dallasem a Vegas šli opakovaně do vedení hokejisté Stars, přestože výraznou střeleckou převahu 40:23 měli Golden Knights. Skvělý výkon ale předvedl brankář Anton Chudobin, jenž zastavil celkově 38 puků a byl zvolen první hvězdou večera.

Na úvodní gól zápasu se čekalo až do samého závěru druhé třetiny. Časomíra se zastavila na 39 minutách a 43 vteřinách, když po zblokované střele uspěl ze samostatného úniku obránce Dallasu Jamie Oleksiak. Gólmana Robina Lehnera si položil a puk dostal za čáru po kličce do bekhendu. Ukončil tak přes 144 minut dlouhé čekání Stars na branku poté, co po úvodní hubené výhře 1:0 ve druhém duelu slavilo 3:0 pro změnu Vegas.

Hned na startu třetí třetiny mohli výsledek pojistit z brejku 2 na 1 Alexander Radulov s Tylerem Seguinem, jejich čas ale měl teprve přijít. Krátce na to šli Stars do tří. Hru 5 na 3 Golden Knights ve vyrovnání neproměnili v pokračující klasické výhodě ale Shea Theodore využil zakrytého výhledu Chudobina střelou od modré čáry - 1:1.

V 48. minutě se z ničeho nic dostal za obranu soupeře kapitán Dallasu Jamie Benn a střelou mezi betony Lehnera vrátil svým barvám vedení. Aktivnější Vegas tak opět muselo dohánět ztrátu a po střele Alexe Tucha přes skrumáž těl z 53. minuty slavilo opětovné srovnání. Trenéři Dallasu nechali celou situaci prověřit videorozhodčím, zda nedošlo k podražení brankáře Chudobina. To se ovšem nepotvrdilo a z následné přesilovky mohli Golden Knights skóre otočit. Chudobin ale náporu odolal a gólem neskončilo ani přečíslení Dallasu 3 na 1 z posledních vteřin řádné hrací doby.

Na řadu tak přišlo prodloužení, které ovšem už po 31 vteřinách ukončil zmiňovaný Radulov. Ruský reprezentant dostal prostor na pravém křídle a brankáře Lehnera pokořil přesnou ranou nad vyrážečku. Zdravotní potíže v zápase omezily české útočníky na obou stranách. Tomáš Nosek (4:56, +/-: 0, 1 střela) za Vegas stihl jen osm střídání a ve třetí třetině potřeboval ošetření lékařů také vítězný Radek Faksa (15:06, +1, 1 střela).

Výsledek finále Západní konference: