Tampa slaví druhou výhru, Kučerov rozhodl devět sekund před koncem

Hokejisty Tampy dělí po výsledcích 8:2 a 2:1 od finále Stanley Cupu již pouhé dvě výhry nad Islanders. Snadné to však pro svěřence kouče Jona Coopera ještě rozhodně nebude. Tým, který od začátku restartu postrádá služby dlouhodobě zraněného kapitána Stevena Stamkose, totiž ve druhé partii finále Východní konference přišel o další útočnou hvězdu.

Kvůli zranění musel odstoupit produktivní Brayden Point a už v první třetině byl za faul vykázán do kabin i Alex Killorn. Ligtning, kteří v play off nastupují se sedmi beky a pouze jedenácti útočníky, si tak hodně oddechli, když v poslední minutě řádné hrací doby rozhodl Nikita Kučerov a zachránil je od prodloužení. V prvním duelu na únavu po přesunu z Toronta do Edmontonu doplatili Islanders a v odvetě tomu mohlo být naopak.

New York otevřel skóre duelu už ve 2. minutě. Obránce Nick Leddy se zapojil do útočení a od zadního mantinelu našel před bránou Matta Martina, jenž mezi trojicí bránících hráčů se štěstím po teči trefil mezeru v postoji Andreje Vasilevského. Do kabin se však šlo za smírného stavu 1:1. V 19. minutě tvrdě pálil od modré čáry bek Victor Hedman.

V dalším průběhu byli několikrát blíže rozdílové trefě Islanders. Šance Joshe Baileyho či Ryana Pulocka ovšem zůstaly nevyužity stejně jako přesilovka 5 na 3 z poloviny třetí třetiny. Když už vše vypadalo na prodloužení, přišla akce zakončená Kučerovem z času 59:51. Klíčovou roli sehrál obránce Ryan McDonagh, jenž přihrával od levého mantinelu a ruský útočník zakončoval bez přípravy z pravého kruhu.

Výhru tak slavil i český útočník Ondřej Palát (21:56, +1, 2 střely). Šesti góly z předchozích pěti startů vytvořil nový klubový rekord z play off, tentokrát však vyšel naprázdno.

Výsledek finále Východní konference: