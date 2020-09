Voráček asistoval u důležité výhry, sedmý zápas si vynutil i Vancouver

Také třetí výhra v sérii proti Islanders se hokejistům Philadelphie podařila urvat až při hře v prodloužení. Na dva výsledky 4:3PP navázali Flyers v šestém pokračování pro změnu po skóre 5:4PP, kterým v 96. minutě odvrátil hrozbu vyřazení bek Ivan Provorov.

New Yorský celek tak prováhal i druhý postupový mečbol, přestože měl v dosud druhém nejdelším duelu letošního play off výraznou střeleckou převahu 53:31. Soupeři vyšel lépe úvod, když Flyers slepenými góly z 11. a 12. minuty poslali do trháku útočníci Kevin Hayes a James van Riemsdyk. Posledně jmenovaného vyslal do útočné akce Jakub Voráček (30:40, 0+1, +/-: 0, 3 střely).

Ještě v prvním dějství ale Ostrovany dostal do kontaktu Derick Brassard a v úvodu druhé dvacetiminutovky skóre otočili Matt Martin a z přesilovky kapitán Anders Lee. Za Philadelphii v 34. minutě odpovídal vyrovnáním dorážející Rakušan Michael Raffl, těsně před druhým odchodem do kabin ale stav 3:3 prolomil Mathew Barzal. Po účinném napadání Brassarda se v útočném pásmu zmocnil puku a po rychlém uvolnění našel mezeru v postoji brankáře Harta.

Ve třetí třetině byla Philadelphia blízko opětovného srovnání nejprve po střele Hayese do horní tyče. Radovat se však mohl až Scott Laughton, jenž v 50. minutě proměnil samostatný únik - 4:4. Za daného stavu se utkání přeneslo do prodloužení.

V první nastavované dvacetiminutovce měli největší šanci útočníci New Yorku Lee a Barzal. Gólman Hart ale obstál a ve druhém nastavení mohl slavit poté, co v 96. minutě Provorov z prostoru mezi kruhy propálil vše co mu stálo v cestě. Brankář Semjon Varlamov měl přes skrumáž hráčů zakrytý výhled. První hvězdou byl s 49 zákroky zvolen Hart před autorem vítězné trefy Provorovem (1+1) a produktivním Barzalem (1+1).

Výsledky 2. kola play off:

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) Góly:

02:50 Virtanen (Motte)

41:03 J. T. Miller (Q. Hughes)

48:16 Q. Hughes (J. T. Miller, Ch. Tanev)

55:22 Horvat (Pearson, Edler) Góly:

Sestavy:

Demko (Domingue) – Edler, Stecher, Q. Hughes, Ch. Tanev, Fantenberg, T. Myers – J. T. Miller, E. Pettersson, Boeser – Pearson, Horvat, Toffoli – Roussel, Gaudette, B. Sutter – Motte, Beagle, Virtanen. Sestavy:

Lehner (M.-A. Fleury) – Martinez, Theodore, McNabb, Schmidt, Holden, Whitecloud – Pacioretty, W. Karlsson, Mark Stone – Marchessault, Stastny, R. Smith – Cousins, N. Roy, Tuch – W. Carrier, Stephenson, Reaves. Rozhodčí: Rooney, O'Rourke – Kovachik, Shewchyk Stav série: 3:3