Tampa se přiblížila k postupu, o stejný vývoj bude usilovat Boston

Góly ve čtvrtém pokračování série padaly jen ve druhé třetině, do které se podařilo parádně vstoupit hokejistům Tampy. Už po šestnácti vteřinách hry se po účinném napadání za bránou Columbusu dostal k zakončení z bezprostřední blízkosti Joonase Korpisala útočník Barclay Goodrow.

Třetí formace Lightning navíc neřekla své poslední slovo. V 25. minutě totiž pro změnu Yanni Gourde tečoval střelu obránce Kevina Shattenkirka a rázem to bylo 2:0. Blue Jackets ovšem krátce na to se štěstím vymazali nulu na kontě Andreje Vasilevského, jenž vyrazil střelu Pierre-Luca Duboise přesně do dojíždějícího Cama Atkinsona. Od něj puk odrazem doklouzal za branovou čáru.

Další změny skóre se již neudály a nic na tom nezměnila ani třetí třetina. Výhru, která výrazně přiblížila favorizovanou Tampu k odplatě za loňské vyřazení 0:4, tak mohl slavit i útočník Ondřej Palát (18:35, +/-: 0, 1 střela). Obránce Jan Rutta zůstal opět mimo sestavu.

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Demers, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Goligoski, Oesterle, Chychrun – Keller, Stepan (A), Hall – Kessel, Dvorak, Garland – Fischer, Söderberg, Crouse – Hinostroza, Richardson, Grabner. Sestavy:

Grubauer (Francouz) – Makar, Graves, Cole, Girard, E. Johnson (A), Zadorov – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Donskoi, Kadri, Burakovsky – Ničuškin, Compher, Jost – Calvert, Bellemare, Nieto. Stav série: 1:2