Skvělý výkon Mrázka nestačil, Boston uspěl i díky Krejčího asistencím

Kromě Davida Pastrňáka Boston do třetího duelu série proti Carolině nemohl nasadit ani brankářskou jedničku Tuukku Raska, pro kterého již z rodinných důvodů sezona předčasně skončila. Zastal jej Jaroslav Halák a na střídačce byl připraven český mladík Dan Vladař.

Mezi tři tyče Hurricanes se i přes vydařený výkon z vyrovnávacího duelu série od Jamese Reimera vrátil Petr Mrázek. I přes porážku jasně ukázal, kdo je týmová jednička. Ostravský rodák kryl 36 z 38 střel.

Jako první v česko-slovenském brankářském souboji mohl inkasovat Halák. Situaci z 18. minuty prověřoval i videorozhodčí, puk schovaný pod lapačkou však brankovou čáru viditelně nepřekročil. Do druhé hrací části vstupovali v početní převaze hráči Bostonu a už po čtrnácti vteřinách hry se ujali vedení.

Akci zahájil David Krejčí, v útočném pásmu pálil z levého křídla Brad Marchand a vyražený puk ze vzduchu baseballovým způsobem napálil do horního rohu brány Charlie Coyle. Hubené skóre následně vydrželo do 42. minuty, kdy Bruins opět udeřili krátce po nástupu do třetiny. Pro změnu při hře v oslabení se ujala střela skrz bránícího hráče od Seana Kuralyho.

Carolina vymazala nulu na kontě Haláka po jeho chybě v 47. minutě. Slovenský reprezentant chtěl při další hře Bruins v oslabení vyhodit od zadního mantinelu, puk si však ze vzduchu pohotově sklepl napadající Nino Niederreiter a do prázdné klece neměl problém zakončit.

Na vyrovnání ovšem Hurricanes nedosáhli a při závěrečné snaze bez brankáře navíc inkasovali potřetí. Na prázdnou bránu puk nahazoval aktivní Krejčí a před vracejícím se obráncem jej ještě doklepl do sítě rychlík Marchand. Kromě porážky bude Carolinu mrzet i zranění elitního střelce Andreje Svečnikova, jenž si v souboji se Zdeno Chárou ve třetí třetině poranil koleno.

Výsledky 1. kola play off:

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:0 (-:-, -:-, -:-) Góly:

06:29 Stepan (Keller, Hall) Góly:

Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Demers, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Goligoski, Chychrun, Oesterle – Keller, Stepan (A), Hall – Kessel, Dvorak, Garland – Fischer, Söderberg, Crouse – Hinostroza, Richardson, Grabner. Sestavy:

Francouz (Grubauer) – Makar, Graves, E. Johnson (A), Girard, Zadorov, Cole – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Kadri, Donskoi – Burakovsky, Compher, Jost – Calvert, Bellemare, Nieto. Stav série: 0:2

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-) Stav série: 0:2

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-) Rozhodčí: McCauley, L’Ecuyer – MacPherson, Nansen Stav série: 1:1