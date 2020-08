Trápící se Boston neuspěl ani napočtvrté, Češi sbírali asistence

Vítěz letošní zkrácené základní části hokejové NHL jasně demonstruje, co může s formou týmu udělat koronavirová pauza. Po třech prohrách v kvalifikační sérii Boston přenechal elitní nasazení ve Východní konferenci Philadelphii, které přitom po dlouhodobé části patřila až čtvrtá pozice.

O vítězi skupiny o nasazení ve Východní konferenci už bylo rozhodnuto v sobotu poté, co stoprocentní Philadelphia v přímé konfrontaci zdolala Tampu Bay. Souboj Bostonu s Washingtonem tak vítězi nabízel třetí pozici v minitabulce a hlavně naladění na ostré play off. Úspěšně z toho vyšli Capitals.

Partě kolem kanonýra Alexe Ovečkina na to přitom stačily jen dvě branky. Těsně před prvním odchodem do kabin před Tuukkou Raskem nedokázal odklidit puk do bezpečí Zdeno Chára a T.J. Oshie do odkryté brány otevíral skóre.

Na další trefu se čekalo až do 43. minuty, kdy se po individuální akci prosadil Tom Wilson. Asistence putovaly na konta Ilji Kovalčuka a Michala Kempného (19:43, 0+1, +1, 2 střel). Boston dokázal vymazat nulu Bradena Holtbyho až v 51. minutě. Pohotově zakončoval Jake DeBrusk, jemuž pozici připravili David Krejčí (17:34, 0+1, +1, 2 střely) s Ondřejem Kašem (12:21, 0+1, +1). Na vyrovnání ale Bruins nedosáhli.

Nejlepší střelec ze základní části David Pastrňák (19:57, +/-: 0, 6 střel) tak vůbec poprvé v této sezoně vyšel naprázdno ve třech navazujících startech. V neděli přitom o šance nouzi neměl. Holtby, kterému ze střídačky kryl záda český nováček Vítek Vaněček, mu však pochytal všech šest střel. V 1. kole play off proti němu bude stát v bráně Caroliny Petr Mrázek. Washington, v jehož sestavě tentokrát chyběl obránce Radko Gudas, půjde na Islanders.

Výsledky rozšířeného play off:

Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Góly:

19:44 Oshie

42:49 T. Wilson (Kovalčuk, Kempný) Góly:

50:30 DeBrusk (O. Kaše, Krejčí) Sestavy:

Holtby (Vaněček) – Orlov, Dillon, Kempný, Jensen, Siegenthaler, Fehérváry – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie (A), Bäckström (A), J. Vrána – Kovalčuk, Boyd, Hagelin – Hathaway, Dowd, Pánik. Sestavy:

T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Lauzon, Clifton – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – O. Kaše, Krejčí (A), DeBrusk – Bjork, Coyle, N. Ritchie – Wagner, Kuraly, Nordström. Rozhodčí: Rehman, Lee – Nansen, Alphonso

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-) Stav série: 2:2

St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Allen (Binnington) – Pietrangelo, Scandella, Parayko, Faulk, Bortuzzo, Dunn – Kyrou, B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Sanford – Brouwer, Bozak, Blais – Steen, Sundqvist, MacEachern. Sestavy:

Chudobin (Oettinger) – J. Klingberg, Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Johns, Sekera – Radulov, Hintz, Ja. Benn – Gurjanov, Pavelski, Janmark – Perry, Dickinson, Kiviranta – Comeau, Faksa, Cogliano. Rozhodčí: Kozari, Pochmara – Shewchyk, Gibbons