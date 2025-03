Tradiční kritika ožívá. Favorité mohou jít hned na sebe, z NHL zní: Vážně to chceme?

Formát play off se v zámoří řeší každou sezonu. Má řadu příznivců, neméně odpůrců. A najdou se i tací, kteří jsou s ním srozuměni, ale kdyby dostali možnost, částečným úpravám by se nebránili.

Patří mezi ně i hráči. „Je to šílené. Opravdu tohle chceme? V létě bychom o tom měli začít vést širší debatu,“ myslí si Gabriel Vilardi, člen elitní útočné lajny lídra tabulky z Winnipegu.

Jak vypadá současný formát play off NHL? Do play off postoupí nejlepší tři celky z každé divize. Zbývající čtyři místa obsadí držitelé divokých karet, což jsou dvě nejlepší mužstva z každé konference podle počtu bodů. Právě s nimi se střetnou vítězové jednotlivých divizí, druzí a třetí v pořadí nastoupí proti sobě.

Jets vedoucí příčku na Západě s největší pravděpodobností uhájí, náskok dvanácti bodů se jeví jako dostatečný. Dallas se v konferenční tabulce drží hned za nimi, Colorado je na čtvrtém místě.

V lize jsou čtvrtí a osmí, v Centrální divizi druzí a třetí. A protože v zámoří neočekávají, že se pořadí ve zbytku základní části zásadně promíchá, jeden z největších favoritů na celkový triumf se nejspíš z play off poroučí už v prvním kole.

„Dostalo se ke mně až nečekané množství reakcí, které se jednohlasně shodují v tom, že jde jen o další důvod, proč by NHL měla od současného formátu upustit,“ napsal pro The Athletic novinář Pierre LeBrun.

Na změnu to ale pořád nevypadá.

Vedení NHL zvažuje snížení počtu přípravných duelů a naopak prodloužení základní části z 82 utkání na 84, některé týmy zároveň žádají, aby proti sobě během sezony nastupovali právě divizní rivalové.

Od pondělka do středy se na Floridě potkají generální manažeři všech mužstev, ale téma systému play off podle zdrojů ze zámoří vůbec nebude na programu.

Někteří vysoce postavení funkcionáři napříč soutěží se na celou problematiku dívají jinou optikou. Jestliže chcete dokráčet až na vrchol, musíte porazit každého včetně těch nejsilnějších vyzyvatelů. A vůbec nezáleží, kdy na ně narazíte.

„Uvědomujeme si, že si to s Coloradem můžeme rozdat hned na úvod. A víte co? Přesně to dělá play off výjimečným! První kola bývají vždycky nejtěžší,“ poznamenal Jim Nill, generální manažer Stars.

Podobná slova volil i jeho protějšek Chris MacFarland: „Západní konference je neuvěřitelně našlapaná. Každá série bude připomínat finále, máme se na co těšit.“

Oba berou aktuální situaci jako fakt. Vnímají, že dokud NHL řídí Gary Bettman, k jehož odstoupení má údajně dojít v rámci několika let, nespokojení kritici nebudou vyslyšeni.

Hokejisté Colorado Avalanche oslavují gól Martina Nečase (88). Gratulují Jonathan Drouin (27), Cale Makar (8), Nathan MacKinnon (29) a Artturi Lehkonen (62).

„Pokaždé se to jen lehce naťukne, pak z toho sejde. Začátkem roku jsem to nadhodil na večeři s členy hráčské asociace, ale nikdo se tomu moc nevěnoval,“ mrzelo Vilardiho.

Play off podle něj postrádá daleko větší pestrost. Souboje se pravidelně opakují, zatím vše směřuje k tomu, že Edmonton a Los Angeles se letos střetnou v prvním kole už počtvrté v řadě.

„Vážně je to pro ligu přínosné? Snažíme se o umělé vytvoření rivality, ale ta musí vzniknout zcela samovolně,“ stál si za svým pětadvacetiletý kanadský útočník.

Část hokejistů s ním souhlasí, v nedávné minulosti nutnost úpravy veřejně žádali i hvězdní Sidney Crosby a Nathan MacKinnon: „V základní části si vybojujete silnou výchozí pozici, pak se hned vyřadíte mezi sebou. Není to správné.“

S vedením NHL ale nejde hnout. Kapitána Avalanche tak nejspíš čeká shledání s dlouholetým parťákem Rantanenem, který po nečekaném odchodu a krátké anabázi v Carolině podepsal se Stars osmiletý kontrakt za 96 milionů dolarů.

Ještě předtím dotáhl Dallas příchod šikovného Mikaela Granlunda. Na papíře má mimořádně kvalitní ofenzivu, všichni věří, že play off stihne i klíčový bek Miro Heiskanen, kterého trápí zdravotní problémy.

MacFarland rovněž nezahálel. Od podzimu stihl vyřešit palčivou otázku v brankovišti, radost mu dělá i rychlá aklimatizace Martina Nečase. Před uzávěrkou přestupů přivábil ještě všestranné centry Brocka Nelsona a Charlieho Coylea či řízného beka Ryana Lindgrena.

„Předem jsem tak razantní změny rozhodně neplánoval. Museli jsme rychle reagovat, vyhodnotit si situaci a číst dění na trhu. S tím, co jsme poskládali, panuje spokojenost. Teď je potřeba to potvrdit na ledě.“

Můžete namítat, že vyřazovací fáze bude mít aspoň šťávu hned od začátku. Ale nechtěli byste takovou bitvu raději sledoval později, kdy už opravdu půjde do tuhého?

Realita je jiná. Pokud na střet těžkých vah v prvním kole opravdu dojde, nezbude fanouškům nic jiného, než si ho pořádně vychutnat.