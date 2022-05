Trumpův fanoušek házel hokejkou. Jsi rasista! křičel pětibodový Marchand

Série mezi druhým a šestým nejlepším týmem základní části Východní konference je pořádně vypjatá už od úvodu. Neustálé strkanice, průpovídky, k tomu incident s vyraženým plexisklem a zraněným časoměřičem.

Emoce bublají. A zvlášť když oba soupeři cítí, že mají šanci na postup.

V podobných zápasech se Marchand, možná nejnenáviděnější hokejista napříč protivníky v NHL, skutečně vyžívá. Ve čtvrtém duelu zazářil, ke dvěma brankám přidal tři asistence a dotáhl Boston k vítězství a srovnání stavu na 2:2 na zápasy.

Jak DeAngelo skončil v Rangers Mnoho produktivnějších obránců v NHL nenajdete. Vedení New York Rangers však loni v lednu došla s Tonym DeAngelem trpělivost poté, co si obránce po prohře s Pittsburghem dělal legraci z gólmana Alexandra Georgijeva, svého spoluhráče. Přitom právě DeAngelo před rozhodujícím gólem soupeře ztratil puk. Tým jej umístil na listinu volných hráčů, nikdo si jej však nevybral. Až před startem sezony mu nabídla kontrakt Carolina.

Jenže ofenzivní koncert kanadského křídelníka zastínila výměna názorů, do které se dostal s hostujícím obráncem DeAngelem. Hokejista Caroliny, velký nervák, má s udržením emocí dlouhodobé problémy. Ale o tom až později.

Co přesně se v neděli večer stalo?

Zrovna končila první třetina, když se DeAngelo podíval na Marchanda a pohybem ruky před obličejem naznačoval „skobu“. Chtěl tak upozornit na soupeřovu vyvinutou nosní přepážku...

Marchand na provokaci bryskně zareagoval, ostatně zkušeností má na rozdávání. „Ty rasisto! Jsi zku.. rasista!“ halekal na beka Hurricanes.

A nešlo jen tak o náhodnou hlášku, DeAngelo totiž za rasismus v minulosti skutečně pykal. Před osmi lety dostal v juniorské OHL osmizápasový trest za nemístné poznámky ke svému spoluhráči. Následně mu ještě uškodil komentář vlastního otce, který prohlásil, že „takhle se přeci mluví všude každý den“.

Seznam kontroverzí pětadvacetiletého ofenzivně nadaného beka je pořádně obsáhlý. V roce 2017 dostal trest kvůli fyzickému kontaktu s rozhodčím během utkání, následně po oznámení výsledků amerických prezidentských voleb na sociálních sítích opakovaně tvrdil, že jde o podvrh a ve skutečnosti nevyhrál Joe Biden, ale Donald Trump.

Rozmíška mezi Bradem Marchandem a Tonym DeAngelem:

Když pak miliardář dostal od Twitteru po útoku na Kapitol zákaz používat svůj účet, na protest si jej smazal i DeAngelo, jinak velmi aktivní uživatel.

Ještě předtím však stihl opakovaně spílat médiím, že referují o koronaviru, čímž údajně pouze děsí veřejnost.

Nedělní utkání proti Bostonu nebylo zrovna jeho nejvydařenějším představením. Kromě prvního konfliktu s Marchandem si vybíjel zlost i na dalších hráčích Bruins. A třeba útočník Curtis Lazar se jej nevěřícně tázal, co to ksakru dělá, když inkasoval asi třetí krosček v krátkém časovém úseku.

DeAngelova frustrace vygradovala ve chvíli, kdy Marchand pečetil vítězství 5:2 trefou do prázdné branky. Hostující obránce vzal svou hůl a nespokojeně ji mrskl směrem k nohám skórujícího forvarda. Kdyby náhodou puk zasáhl a vychýlil jej z cesty do sítě, šlo by o technický gól.

To už bylo Marchandovi úplně jedno. Radoval se z výhry a dobrou náladu si přenesl i na pozápasovou tiskovou konferenci. „Co jsem DeAngelovi v první třetině říkal? Jen jsem se ho ptal, jak si užívá Den matek,“ prohodil.