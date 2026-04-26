Boston schytal doma od Buffala výprask, Pastrňák a Zacha jsou zápas od vyřazení

Buffalo na začátku zápasu nemilosrdně trestalo každé zaváhání domácích hráčů v rozehrávce. V 10. minutě zvýšil Zach Benson už na 3:0, pak se prosadil ještě Bowen Byram. Na střely vyhráli hosté v první třetině 19:5.
Až pak Boston hru vyrovnal, ale Zacha trefil tyč a brankáře hostů Alexe Lyona dlouho nedokázal překonat ani žádný z jeho spoluhráčů. Podařilo se to až v 60. minutě Seanovi Kuralymu, který v oslabení snížil na 1:6.
Dalších 23 střel gólman Sabres zneškodnil. Čtyři hráči Buffala měli v zápase bilanci 1+1, autor poslední branky hostů Alex Tuch s šesti body útočí na čelo produktivity play off.
Pátý zápas se hraje v úterý v Buffalu.
59:20 Kuraly (Peeke, H. Lindholm)
04:17 Krebs (Tuch)
07:10 Doan (McLeod, Byram)
09:15 Benson (Doan)
14:24 Byram (Power, Quinn)
45:08 Malenstyn (Greenway, Kozak)
46:32 Tuch (T. Thompson, Krebs)
Swayman (47. Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Harris, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Rozhodčí: TJ Luxmore, Trevor Hanson – Travis Toomey, Kiel Murchison
Počet diváků: 17850
Stav série: 1:3
13:13 MacKinnon (Kadri, Landeskog)
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Kulak, Malinski, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Kelly, Drury, L. O'Connor.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Mills, Brisebois
Stav série: 0:3
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson, L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Z. Bolduc, K. Dach, Texier – Josh Anderson, Danault, J. Evans.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, Crozier, Lilleberg – Kučerov, Cirelli, Hagel – Paul, Point, Guentzel – Goncalves, Gourde, James – Sabourin, Girgensons, Perry.
Stav série: 2:1
