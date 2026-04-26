Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Aktualizujeme   23:06aktualizováno  27. dubna 7:29
Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin Nečas, jenž asistoval u rozhodujícího triumfu Colorada 5:1 nad Los Angeles. Ke druhému kolu se přiblížil i Anaheim s Lukášem Dostálem, když po výhře 4:3PP vede nad Edmontonem 3:1 na zápasy. Tampa Bay uspěla 3:2 na ledě Montrealu s Jakubem Dobešem v bráně a srovnala sérii na 2:2.
Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu. | foto: Michael DwyerAP

Buffalo na začátku zápasu nemilosrdně trestalo každé zaváhání domácích hráčů v rozehrávce. V 10. minutě zvýšil Zach Benson už na 3:0, pak se prosadil ještě Bowen Byram. Na střely vyhráli hosté v první třetině 19:5.

Až pak Boston hru vyrovnal, ale Zacha trefil tyč a brankáře hostů Alexe Lyona dlouho nedokázal překonat ani žádný z jeho spoluhráčů. Podařilo se to až v 60. minutě Seanovi Kuralymu, který v oslabení snížil na 1:6.

Dalších 23 střel gólman Sabres zneškodnil. Čtyři hráči Buffala měli v zápase bilanci 1+1, autor poslední branky hostů Alex Tuch s šesti body útočí na čelo produktivity play off. Pátý zápas se hraje v úterý v Buffalu.

Výsledky

NHL
26. 4. 2026 20:00
Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Góly:
59:20 Kuraly (Peeke, H. Lindholm)
Góly:
04:17 Krebs (Tuch)
07:10 Doan (McLeod, Byram)
09:15 Benson (Doan)
14:24 Byram (Power, Quinn)
45:08 Malenstyn (Greenway, Kozak)
46:32 Tuch (T. Thompson, Krebs)
Sestavy:
Swayman (47. Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Harris, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.

Rozhodčí: Luxmore, Hanson – Toomey, Murchison

Počet diváků: 17850

Stav série: 1:3

NHL
26. 4. 2026 22:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Góly:
33:43 Edmundson (Kempe, Laferriere)
Góly:
13:13 MacKinnon (Kadri, Landeskog)
25:48 C. Makar
43:14 N. Roy (Lehkonen, Malinski)
46:01 D. Toews (MacKinnon, Landeskog)
54:22 MacKinnon (Nečas, Kulak)
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Kulak, Malinski, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Kelly, Drury, L. O'Connor.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Mills, Brisebois

Počet diváků: 18145

Stav série: 0:4

NHL
27. 4. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Góly:
30:06 Z. Bolduc (Guhle, Texier)
33:29 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
Góly:
39:06 Guentzel (Moser, D. Raddysh)
41:40 Hagel (Kučerov, Guentzel)
55:07 Hagel (Kučerov, Moser)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – J. Evans, Danault, Josh Anderson (A) – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Texier, K. Dach, Z. Bolduc.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Paul, Point, Guentzel (A) – Goncalves, Gourde, James – Bjorkstrand, Girgensons, Perry.

Rozhodčí: McCauley, Blandina – C. Murray, J. Murray

Počet diváků: 20962

Stav série: 2:2

NHL
27. 4. 2026 3:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3P (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
27:36 C. Gauthier (LaCombe, Killorn)
38:42 Granlund (Leo Carlsson, Carlson)
53:31 Viel (Carlson, LaCombe)
62:28 Poehling (McTavish)
Góly:
00:38 K. Kapanen (Walman, J. Dickinson)
06:32 Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid)
43:27 Bouchard (McDavid, Draisaitl)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Hinds, Helleson, Minťukov, Carlson – Terry, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Kreider, Poehling, McTavish – Viel, Washe, I. Moore.
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Emberson – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), K. Kapanen – Nugent-Hopkins (A), J. Dickinson, Roslovic – Frederic, Samanski, Lazar.

Rozhodčí: StLaurent, Brenk -Baker, Knorr

Počet diváků: 16816

Stav série: 3:1

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince

Zase potvrdil obří vliv na výsledky pardubických hokejistů. Lukáš Sedlák v nedělním pátém duelu extraligového finále na první branku nahrál, druhou vítěznou (2:1) sám dal. Přitom kdyby chvíli před...

27. dubna 2026  7:05

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

26. dubna 2026  21:10

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

26. dubna 2026  21:04

Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.

Puk propadl k Lukáši Sedlákovi a Ondřej Kacetl, i když se o to snažil, by musel nohu magicky protáhnout, aby tu střelu chytil. Minuta a šestnáct vteřin zbývaly do konce třetí třetiny, pardubická...

26. dubna 2026  20:34

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

Osmnáctka na MS zasypala Dány devíti góly. Zazářil Nedorost, bodoval i Tomek

Český hokejista Jan Trefný na MS do 18 let.

Čeští hokejisté do 18 let deklasovali na mistrovství světa Dánsko 9:1 a posunuli se do čela základní skupiny B. Svěřenci trenéra Jana Tomajka měli již před posledním utkáním ve skupině B jistý postup...

26. dubna 2026  18:50

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Šance pro mladé. Švédové berou na České hry i šest zlatých medailistů z MS juniorů

Švédští hokejisté se raduj z vítězství nad Finskem.

Kouč švédských hokejistů Sam Hallam zařadil do dvaadvacetičlenné nominace na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích deset nováčků. Mezi nimi jsou i tři ze čtyř posil z...

26. dubna 2026  17:53

Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...

Vybral si snad první smolné momenty v letošním play off NHL. A zrovna během pár minut. „Nikdo není dokonalý,“ reagoval hokejový brankář Dan Vladař na otázky po čtvrtém utkání série s Pittsburghem, v...

26. dubna 2026  12:34

