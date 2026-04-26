Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Buffalo na začátku zápasu nemilosrdně trestalo každé zaváhání domácích hráčů v rozehrávce. V 10. minutě zvýšil Zach Benson už na 3:0, pak se prosadil ještě Bowen Byram. Na střely vyhráli hosté v první třetině 19:5.
Až pak Boston hru vyrovnal, ale Zacha trefil tyč a brankáře hostů Alexe Lyona dlouho nedokázal překonat ani žádný z jeho spoluhráčů. Podařilo se to až v 60. minutě Seanovi Kuralymu, který v oslabení snížil na 1:6.
S šesti inkasovanými góly značně nespokojený David Pastrňák (19:15, -2, 1 střela) se v závěru duelu proti Buffalu zapojil i do hromadné potyčky. pic.twitter.com/zYpkeZ186g— Martin Korbas (@MKidnesNHL) April 27, 2026
Dalších 23 střel gólman Sabres zneškodnil. Čtyři hráči Buffala měli v zápase bilanci 1+1, autor poslední branky hostů Alex Tuch s šesti body útočí na čelo produktivity play off. Pátý zápas se hraje v úterý v Buffalu.
Výsledky
59:20 Kuraly (Peeke, H. Lindholm)
04:17 Krebs (Tuch)
07:10 Doan (McLeod, Byram)
09:15 Benson (Doan)
14:24 Byram (Power, Quinn)
45:08 Malenstyn (Greenway, Kozak)
46:32 Tuch (T. Thompson, Krebs)
Swayman (47. Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Harris, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Rozhodčí: Luxmore, Hanson – Toomey, Murchison
Počet diváků: 17850
Stav série: 1:3
33:43 Edmundson (Kempe, Laferriere)
13:13 MacKinnon (Kadri, Landeskog)
25:48 C. Makar
43:14 N. Roy (Lehkonen, Malinski)
46:01 D. Toews (MacKinnon, Landeskog)
54:22 MacKinnon (Nečas, Kulak)
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Kulak, Malinski, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Kelly, Drury, L. O'Connor.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Mills, Brisebois
Počet diváků: 18145
Stav série: 0:4
30:06 Z. Bolduc (Guhle, Texier)
33:29 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
39:06 Guentzel (Moser, D. Raddysh)
41:40 Hagel (Kučerov, Guentzel)
55:07 Hagel (Kučerov, Moser)
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – J. Evans, Danault, Josh Anderson (A) – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Texier, K. Dach, Z. Bolduc.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Paul, Point, Guentzel (A) – Goncalves, Gourde, James – Bjorkstrand, Girgensons, Perry.
Rozhodčí: McCauley, Blandina – C. Murray, J. Murray
Počet diváků: 20962
Stav série: 2:2
27:36 C. Gauthier (LaCombe, Killorn)
38:42 Granlund (Leo Carlsson, Carlson)
53:31 Viel (Carlson, LaCombe)
62:28 Poehling (McTavish)
00:38 K. Kapanen (Walman, J. Dickinson)
06:32 Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid)
43:27 Bouchard (McDavid, Draisaitl)
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Hinds, Helleson, Minťukov, Carlson – Terry, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Kreider, Poehling, McTavish – Viel, Washe, I. Moore.
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Emberson – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), K. Kapanen – Nugent-Hopkins (A), J. Dickinson, Roslovic – Frederic, Samanski, Lazar.
Rozhodčí: StLaurent, Brenk -Baker, Knorr
Počet diváků: 16816
Stav série: 3:1