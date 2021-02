Král padl, přichází nečitelní střelci. Pittsburgh chce Stanley Cup od Hextalla s Burkem

Tahle zpráva připomíná šachovou partii. Pittsburgh ztratil v Rutherfordově osobě krále s uměním vyhrávat, i když to vypadá, že už jste na lopatkách. Vyvedl klub z krize, přitáhl sponzory, obnovil zašlou slávu klubu.

Ale kdo za něj? Na trhu moc geniálních stratégů jako on nebylo.



Nejčastěji se zmiňoval současný asistent manažera Montrealu Scott Mellanby a populární studiový analytik NHL Network a bývalý brankář Kevin Weekes.

Přestup do jedné z nejúspěšnějších značek posledních dvaceti let se neodehrál ani v jednom případě. Vedení Penguins si vcelku překvapivě vybralo hned dva vyvolené - Briana Burkeho a Rona Hextalla.



Hextall bude generálním manažerem, Burke se stal prezidentem hokejových operací. Už proto budou ve velice úzkém každodenním kontaktu. Ale buďte si jistí, že hlavními manažery budou vlastně oba dva, jakkoliv jsou veřejně jejich funkce rozdělené.



„Nemám patent na rozum, takže budu s Brianem spolupracovat, abychom se teď znovu stali nejlepším týmem. Jestli se ještě letos můžeme výrazně zlepšit? Pokusíme se o to,“ prohlásil Hextall.



Jejich angažmá vznikalo poměrně legračně. Burke se v pětašedesáti jako zasloužilý rentiér věnoval práci pro kanadskou televizi Sportsnet, než mu zavolal prezident klubu David Morehouse. Zašel s nápadem na Burkeovo angažování za vlastníkem Penguins Mariem Lemieuxem, načež mu kanadská legenda řekla: „Dobře, a co teď vlastně dělá?“

Probrali to, Morehouse zvedl telefon, předložil mu nabídku a Burke kývl.

„Kdyby zavolal kdokoliv jiný než David a Pittsburgh, řekl bych ne. Byl jsem spokojený se životem v Torontu a zůstal bych v médiích,“ přiznal Burke. Když přemluvili jeho, poptávali se, koho by si dokázal představit na postu generálního manažera. Protřelý manažer chvíli dumal, než vypálil Hextallovo jméno, který bez váhání řekl také ano.

„Pittsburgh Penguins jsou součástí mé minulosti. Když jsem byl mladý, pět šest let jsem v Pittsburghu žil. Ironií osudu je, že jsem tu začal i hrát. Takže mám k městu vztah. Kdyby mi před dvěma lety řekli, že budu generální manažer Penguins, strašně bych se rozesmál. No, a je to tady,“ řekl po jmenování Hextall.



Bývalý generální manažer Toronta Brian Burke.

Oba věděli, že místo u pětinásobných šampionů NHL se neodmítá. Teď tu budou tvořit údernou dvojici. O Burkeově tvrdosti a striktnosti se v hokejových kruzích léta vypráví. Hextall měl jako hráč pověst bouřliváka a jako klubový šéf Philadelphia Flyers proslul nesmírně zajímavými tahy.



„V těchto dvou chlapících získáváme dva největší myslitele,“ přitaká prezident Pittsburghu Morehouse. „Máme dva z nejuznávanějších lidí v hokeji. Navazujeme na tradici Penguins sahající do doby Badgera Boba Johnsona, Scottyho Bowmana a Jima Rutherforda.“



Zmiňovaní muži dosáhli v klubu na ty nejvyšší mety. Penguins potřebují zkušenost, zachování současné strategie i pevné vedení hned. Proto vsadili rovnou na dvojici mužů.



Burke už zmíněnou funkci vykonával během angažmá ve Vancouveru, později ve strukturách NHL a posledních šest let se jí věnoval v Calgary. Jako generální manažer získal s Anaheimem svůj jediný Stanley Cup, pozici hlavního klubového stratéga vykonával pět let v Torontu. Dohromady úžasných 31 let v NHL.



Vyhlášený byl neústupností při jednáních se svými manažerskými protějšky a tvrdostí k hráčům.



Ani Hextall není žádný manažerský zelenáč. Prošel si celým systémem od pozice skauta, asistenta GM, přes post generálního manažera farmářského týmu Los Angeles Kings, až se vyšvihl na stejné místo u Philadelphia Flyers. Postupně z mužstva dostávajícího debakly vybudoval tým k dnešní podobě.



Přivedl technické typy, chytře vyměňoval volby v draftu a přitáhl sem talentované jinochy opravdové extratřídy, kterých je dnes v sestavě Flyers rovnou jedenáct. A dodnes jsou mu vděční, že v Carteru Hartovi rozpoznal budoucí jedničku organizace.



Ostatně kvůli čichu na vítězné typy je oba Penguins vzali. Vedení si chtělo být jisté, že exponované pozice obsadí lidmi, kteří se nepotřebují rozkoukávat, nešlápnou vedle, nebudou vyznávat cestu nežádoucích experimentů a přinesou okamžité výsledky.



„Budeme se snažit, aby byl Pittsburgh nejlepším týmem roku. Uvidíme, kam to dotáhneme, jak dobří budeme a jak na to zareagují hráči. Budeme věci postupně řešit,“ tvrdí Hextall.

Často se teď řešilo, že obrovsky úspěšná éra Crosbyho s Malkinem se chýlí ke konci. Burke s Hextallem jsou přesvědčení, že ji ještě mohou oživit a než ti dva definitivně odejdou na zasloužený hokejový odpočinek a obsadí místa v síni slávy, získají ještě svůj čtvrtý společný Stanley Cup a sedmý pro klub.