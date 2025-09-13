Premium

Fleury se ve čtyřiceti vrací do Pittsburghu. Aby v jeho dresu ukončil kariéru

Autor:
  20:57
Čtyřicetiletý hokejový brankář Marc-André Fleury se s kariérou symbolicky rozloučí v dresu Pittsburghu, se kterým třikrát získal Stanley Cup. Legendární Kanaďan oznámil po sezoně odchod do hokejového důchodu, nyní ale s Penguins podepsal zkušební smlouvu a 27. září by měl nastoupit v přípravném zápase proti Columbusu.
foto: AP

„Celý klub je poctěn, že může přivítat Marca-Andre Fleuryho zpět na ledě v Pittsburghu,“ řekl generální manažer Penguins Kyle Dubas a ocenil kvality gólmana i respekt, který si v celé NHL získal.

„Marc znamená pro náš tým, naše fanoušky a město Pittsburgh tolik díky tomu, jaký je to člověk a jak jde příkladem. Penguins cítí, že on a jeho rodina si tuto příležitost zaslouží, aby oslavili moment, kdy se kruh uzavírá tam, kde všechno začalo. Před věrnými fanoušky v černé a zlaté barvě,“ uvedl Dubas.

Pittsburgh draftoval Fleuryho v roce 2003 jako jedničku a rodák z Sorel-Tracy za něj následně do roku 2018 odehrál 13 sezon, třikrát získal Stanley Cup (2009, 2016, 2017) a je historicky nejlepším brankářem Penguins v počtu odehraných zápasů (691), výher (375) a čistých kont (44). Po odchodu z Pittsburghu chytal za Vegas, Chicago a naposledy za Minnesotu.

