„Celý klub je poctěn, že může přivítat Marca-Andre Fleuryho zpět na ledě v Pittsburghu,“ řekl generální manažer Penguins Kyle Dubas a ocenil kvality gólmana i respekt, který si v celé NHL získal.
„Marc znamená pro náš tým, naše fanoušky a město Pittsburgh tolik díky tomu, jaký je to člověk a jak jde příkladem. Penguins cítí, že on a jeho rodina si tuto příležitost zaslouží, aby oslavili moment, kdy se kruh uzavírá tam, kde všechno začalo. Před věrnými fanoušky v černé a zlaté barvě,“ uvedl Dubas.
Pittsburgh draftoval Fleuryho v roce 2003 jako jedničku a rodák z Sorel-Tracy za něj následně do roku 2018 odehrál 13 sezon, třikrát získal Stanley Cup (2009, 2016, 2017) a je historicky nejlepším brankářem Penguins v počtu odehraných zápasů (691), výher (375) a čistých kont (44). Po odchodu z Pittsburghu chytal za Vegas, Chicago a naposledy za Minnesotu.