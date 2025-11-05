Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Kris Letang. Dva útočníci a jeden obránce. Kapitán a jeho asistenti. Už dvacátou sezonu spolu působí v dresu Penguins, jako první trio píší dějiny. Nic takového lidé v zámoří dosud na profi úrovni neviděli. Nejen na hokejové scéně. Všeobecně.
„Je to neskutečný úspěch, však já si už ve třiceti všímám, jak hrozně těžké je se udržet v jednom týmu. A ještě s nějakými spoluhráči? No... Obdivuhodné a asi i sen mnoha z nás,“ reaguje Dominik Simon.
Forvard, který z Čechů strávil po boku jmenovaných nejdelší dobu. Sám už v NHL ani nepůsobí. Pořádně nahnuté osudy ale měli i tři jeho bývalí hvězdní spoluhráči.
Je vidět, že za tím stojí hlavně hrozně moc práce a u všech tří ta vysoká tréninková morálka. Jsou dobře sladění, jsou kámoši a určitě si to užívají.