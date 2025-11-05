Premium

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New York Islanders. | foto: CTK / AP / Gene J. Puskar ČTK

Dan Hübsch
  20:00
Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v zámoří může spojit takřka celý život s jedním týmem, jde o vzácné vyznamenání. V hokejovém Pittsburghu hrají hned tři takoví muži. Právě oni nyní mění historické pořádky severoamerického sportu, jak jej známe.

Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Kris Letang. Dva útočníci a jeden obránce. Kapitán a jeho asistenti. Už dvacátou sezonu spolu působí v dresu Penguins, jako první trio píší dějiny. Nic takového lidé v zámoří dosud na profi úrovni neviděli. Nejen na hokejové scéně. Všeobecně.

„Je to neskutečný úspěch, však já si už ve třiceti všímám, jak hrozně těžké je se udržet v jednom týmu. A ještě s nějakými spoluhráči? No... Obdivuhodné a asi i sen mnoha z nás,“ reaguje Dominik Simon.

Forvard, který z Čechů strávil po boku jmenovaných nejdelší dobu. Sám už v NHL ani nepůsobí. Pořádně nahnuté osudy ale měli i tři jeho bývalí hvězdní spoluhráči.

Je vidět, že za tím stojí hlavně hrozně moc práce a u všech tří ta vysoká tréninková morálka. Jsou dobře sladění, jsou kámoši a určitě si to užívají.

Dominik Simono trojici bývalých spoluhráčů

