Gólman Hurricanes Frederik Andersen zastavil 19 střel a připsal si druhou nulu v letošní vyřazovací části.
Carolina vedla už v osmé minutě 2:0. Skóre otevřel v čase 1:31 Stankoven, jenž tečoval střelu od modré čáry. Náskok domácích zvýšil Jackson Blake, který se při rychlém přechodu do útočného pásma prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a Vladaře překonal bekhendem. Výhru pojistil Stankoven v závěru druhé třetiny střelou z mezikruží po chybné rozehrávce Philadelphie.
Carolina ještě v letošním play off neprohrála, v prvním kole si poradila s Ottawou 4:0 na zápasy. Stankoven skóroval ve všech utkáních a s šesti trefami se dělí o pozici nejlepšího střelce letošní vyřazovací části.
01:31 Stankoven (Reilly, Blake)
07:30 Blake (Hall, Reilly)
36:16 Stankoven (Jarvis, Svečnikov)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Martone, Zegras, Bump – Konecny (A), Dvorak, Barkey – Mičkov, Cates, Foerster – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Rozhodčí: Sutherland, Luxmore – Berg, Tobias
Počet diváků: 18620
Stav série: 1:0