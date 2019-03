Voráček si nezahraje dva zápasy za faul na Boychuka z Islanders

Voráček byl vyloučen na pět minut za nedovolené bránění a následně mu byla poprvé v kariéře v NHL zastavena činnost. Flyers bude chybět v příštích dvou utkáních doma v pondělí proti Ottawě a ve čtvrtek proti Washingtonu. Během suspendace přijde o 88.709 dolarů (přes dva miliony korun) z platu.

Philadelphia porazila Islanders 5:2 a ve Východní konferenci ztrácí na postupové pozice do play off 14 zápasů před koncem základní části šest bodů. Voráček se proti Islanders vrátil do sestavy po dvouzápasové absenci kvůli zranění v dolní části těla a připsal si dvě asistence.

Voráček se prosadil v pěti svých posledních vystoupeních a nasbíral v nich 11 bodů za tři branky a osm asistencí. V sezoně má na kontě z 66 utkání 61 bodů za 18 gólů a 43 přihrávek.