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Trenér ven! Philadelphia zažívá nejhorší vstup, diváci bučeli. Ztrácí pozici i Vladař?

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  15:25
Brankář Joseph Woll a obránce Oliver Bonk z Philadelphie reagují po inkasovaném...

Brankář Joseph Woll a obránce Oliver Bonk z Philadelphie reagují po inkasovaném gólu v utkání s Carolinou. | foto: Eric Hartline-Imagn Images

Trenér Rick Tocchet z Philadelphie v utkání s Carolinou.
Obránce David Jiříček (Philadelphia) v souboji s Nikolajem Ehlersem (Carolina).
Bostonský útočník Pavel Zacha v souboji s Jamie, Drysdalem z Philadelphie
Útočník Denver Barkey z Philadelphie padá v souboji s Connorem Cliftonem z...
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Sedm zápasů už mají v nové sezoně NHL za sebou. Ovšem ani jednou si hokejisté Philadelphie neužili pocit vítězství. Naposledy padli se šampiony z Caroliny (1:4), čímž zkompletovali nejhorší vstup do soutěže v historii organizace. Z tribun si vysloužili hlasité bučení, diváci žádali i konec trenéra Ricka Toccheta.

„Fire Tocchet!“ linulo se arénou pensylvánského celku směrem k hlavnímu kouči Flyers.

Právě jemu příznivci vyčítají nevydařený start, který po sedmi kolech znamená poslední příčku ve Východní konferenci, kde Philadelphia jako jediný tým zůstává bez výhry.

Celkově dva body zatím získala pouze za porážky 2:3 v prodloužení s New Jersey ve druhém duelu a ve třetím s Carolinou. Tedy s týmem, se kterým nyní padla podruhé během krátké doby, což Hurricanes neopomněli zmínit v rýpnutí na sociální síti X.

„Za posledních devět dní jsme ve Philadelphii vyhráli víc zápasů než Flyers, Eagles a Phillies dohromady,“ zmínili aktuální šampioni NHL s odkazem na tým amerického fotbalu a baseballový klub z města, kde si v noci z neděle na pondělí připsali pátý triumf v řadě.

A naopak prohloubili krizi na druhé straně.

„Myslím, že v určitých fázích zápasu se nám to vymkne z rukou. Nevím, jestli je to kvůli nedostatku zkušeností, tlaku, prostě nevím,“ pronesl neurčitě Tocchet.

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Jeho svěřenci mají skóre 8:28, ofenzivně i defenzivně jen podtrhují nejhorší výkonnost v konferenci. Nedaří se zkrátka nikde, zatím ani nelze cítit závan zlepšení.

Trápí se mimo jiné Trevor Zegras, který si po bodově nejvydařenější sezoně vysloužil nový a vylepšený kontrakt, avšak v probíhajícím ročníku má na kontě pouhé dvě asistence.

V rozkladu je rovněž defenziva. Krátce po startu vypadli Rasmus Ristolainen a Cameron York, šanci proti Carolině proto poprvé v ročníku dostal Oliver Bonk. Jedenadvacetiletý syn bývalého českého útočníka Radka Bonka se však nachomýtl hned ke třem inkasovaným gólům. Stejně jako Zegras.

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„Nebylo to zrovna skvělé. Ale v polovině zápasu bylo skóre 0:0, drželi jsme se… Pak dali gól a my jsme se sesypali. Myslím, že někteří kluci se snažili, podle mě jsme jich ale prostě neměli dost,“ zamýšlel se Tocchet.

Po utkání, kde musel poslouchat skandování související s možným vyhazovem, se od hráčů dočkal podpory.

„Stojíme plně za ním,“ pronesl jednoznačně Zegras. „Je to úžasný trenér, dělá spoustu drobností, které třeba nejsou tolik vidět.“

Trenér Rick Tocchet z Philadelphie v utkání s Carolinou.

„Jsme trochu zklamaní, jak se zápasy vyvíjejí. Máme v týmu kluky, kteří to dokážou otočit. Bude to pro nás skvělá zkušenost do budoucna,“ vyhlížel americký forvard.

Teď však musí on i celý tým zvrátit současnou nepříznivou situaci.

„Ještě nás čeká spousta zápasů. Samozřejmě, že pokud to brzy nevyřešíme, budeme muset dohánět velkou ztrátu a pak už může být příliš pozdě. Ale nevzdáme to,“ hlásil odhodlaně kapitán Sean Couturier.

A podobně to vidí i generální manažer Daniel Brière.

Daniel Vladař sleduje letící kotouč.

„Je to mladý tým, který teprve budujeme. Není čas propadat panice kvůli špatné sérii, ať už bude trvat jakkoli dlouho. Není však pochyb o tom, že očekávání jsou vyšší než v minulosti,“ řekl pro renomovaný server The Athletic.

Vždyť Flyers se na jaře po pěti předchozích nezdarech konečně prokousali do play off, dokonce v prvním kole vyřadili rivala z Pittsburghu, než o fázi později nestačili na pozdějšího vítěze z Caroliny.

Zlepšení chtěli v této sezoně potvrdit. Ovšem tuze špatný start celý klub nyní dostává do nezáviděníhodné situace, ze které bude muset najít cestu, aby progres v minulém ročníku nebyl pouze ojedinělým výkřikem.

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To se týká také gólmana Dana Vladaře, jednoho z hlavních tahounů, který spoluhráčům dokázal opakovaně vyhrávat zápasy. Proto mu také klub v červenci nabídl vylepšený kontrakt, avšak i on zůstává za očekáváními.

Zatím má úspěšnost zákroků pouhých 85,7 % a objevují se názory, že se vedení s novou smlouvou unáhlilo. Post jedničky pražskému rodákovi klidně může sebrat nový konkurent mezi třemi tyčemi Joseph Woll, jenž dostal šanci ve čtyřech duelech oproti Vladařovým třem.

Nyní je na českém brankáři, aby o místo zabojoval a ideálně se opět rozchytal do dobré pohody. Pak i on může pomoci týmu vymanit se z aktuálního trápení.

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