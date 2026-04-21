Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

Vladař právě absolvuje první vyřazovací boje, v nichž absolvuje kompletní zápasy, v pozici jedničky. To při angažmá v Bostonu a Calgary v nejsledovanější fázi sezony ani zdaleka nepoznal.
Jeho klidná povaha ale nijak neutrpěla. Naopak. Ve druhém pokračování klání s Penguins povzbudil spoluhráče, kteří propadli pasivitě.
Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi
„Tlačili nás, valili se na nás a trvalo to snad tři nebo čtyři minuty. Nebyl to zrovna náš zápas,“ připouštěl Tocchet k momentům okolo poloviny utkání, při nichž stále platil nerozhodný stav 0:0.
Jeho tým následně vysvobodila komerční přestávka, při které ke střídačce přitom přijížděli ještě skleslí hráči. Načež „Vlady“, jak mu přezdívají, spustil.
„Říkal: ‚Kluci, hele, proč klopíte hlavy dolů? Jsme v pohodě, buďte bez obav, uklidněte se, relax a jedem!‘ Padlo to z pozice gólmana, který zrovna od soupeře dostával pořádně zabrat. Pro kluky to byla zpráva, kdy si uvědomili, že musí přidat a blokovat pro něj střely,“ líčil dál kanadský kouč.
Nejenže Flyers zvýšili obětavost, oni i převzali iniciativu. A po trefě rozjetého juniora Portera Martona se zásahem Hathawaye v oslabení se ujali dvoubrankového vedení. Které nakonec ještě ve třetí části podpořili gólem do prázdné branky.
Tocchet radostně ocenil, jak se jeho mužstvo vzepjalo. I tak mluvil hlavně o divném, ošklivém zápase. „Nicméně i taková utkání se musí někdy vyhrát. My už víme, že takhle hrát nemůžeme, ale když se něco nepovedlo, stál tam Vlady!“
Sedmadvaceti úspěšnými zákroky stvrdil, že jeho klid není žádná póza. A reakce, jakou tým nakopl? Jen důkaz, že je opravdovým lídrem.
„A letos naším nejlepším hráčem,“ poznamenal už během sezony spoluhráč Cam York. O Vladařovi se hovoří v souvislosti s brankářskou Vezina Trophy. Ne, že by ji se statistikami v základní části (2,42 inkasovaných gólů na zápas a 90,6% úspěšnost zákroků) měl vyhrát, mezi kandidáty do top trojice se ale zmiňuje.
I díky tomu, jak je pro svůj tým důležitý. Až jeho jméno figuruje i v užším okruhu kandidátů na nejstarší cenu, jaká se v NHL uděluje, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v lize.
„Gólman z Philadelphie je pro mě černým koněm,“ sdělil legendární Wayne Gretzky na americké televizi TNT. „Podívejte se, jaký měl rok a kam se dostali. Je excelentní!“
A v noci na středu opět ukázal, že to platí nejen v prostoru mezi tyčemi.
„Sice nemá žádné písmenko na dresu,“ zmiňoval Tocchet roli kapitána či jeho asistenta, kterou brankáři podle pravidel ani oficiálně zastávat nesmějí. „Já mám ale v hlavě nastavené, že mu náleží. Těší mě, co jsem od něj u střídačky slyšel. Je to charakter a hlavně tak vystupuje celý rok.“
Přitom Flyers ještě před olympijskou pauzou na třetí postupové místo v Metropolitní divizi, které nakonec obsadili, ztráceli osm bodů. V posledních dvaceti zápasech už ale byli s Coloradem nejlepším celkem ligy.
Společně si tak play off v podstatě protáhli o závěr základní části. Možná i proto si Vladař vede suverénně. Užil si dost v předešlých týdnech, v nichž během první poloviny dubna dokonce zapsal pět vítězství za pouhých jedenácti dní.
„Pro mě je to pořád to samé, jen se soustředit na puky a snažit se pomoct,“ pomáhá si pražský rodák zjednodušováním své role. Asi právě i tohle nastavení mu pak ale pomáhá teď deptat tým v čele s Crosbym či Malkinem.
Lepší start se mu snad ani povést nemohl, v klání s rivalem, se dvěma výhrami na ledě soupeře.
„Kluci si užívají, že pro něj můžou hrát a makat. Mnoho z nich ani nebylo zvyklých na to, že brankář může tak mluvit, ale Vlady takový je, jezdí ke střídačce, něco prohodí a já tu jeho osobnost zbožňuju. Už v létě před sezonou dřel, aby vypiloval jednu svoji herní slabinu, někoho si najal a pak na kemp dorazil ve výtečné formě. Prostě lídr,“ smekal Tocchet.
I on ale stojí za tím, jak se českému gólmanovi aktuálně daří, což poznamenává sám zářící svěřenec.
„Všichni jsme si rovni, je úplně jedno, kdo je z jaké lajny. A v šatně jsou samí výřeční kluci. Jsme v tom spolu, jeden den můžu já být tím, co něco řekne, příště zase někdo další, kdokoliv.“