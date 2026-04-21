Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

  14:22
Asi byste vůbec nepoznali, že Dan Vladař právě v NHL prožívá úplně novou zkušenost. Nevystupuje jako nováček v play off, ale hokejovou Philadelphii táhne. „Je to lídr,“ usmíval se kouč pensylvánského celku Rick Tocchet, když zmínil, co stálo za herním obratem jeho týmu ve druhém utkání pikantní série s Pittsburghem. Český brankář totiž k výhře 3:0 zdaleka nepřispěl jen vychytanou nulou.
Český brankář Dan Vladař z Philadelphie slaví se spoluhráčem Noahem Catesem vítězstvím ve druhém utkání úvodního kola play off NHL. | foto: Reuters

Vladař právě absolvuje první vyřazovací boje, v nichž absolvuje kompletní zápasy, v pozici jedničky. To při angažmá v Bostonu a Calgary v nejsledovanější fázi sezony ani zdaleka nepoznal.

Jeho klidná povaha ale nijak neutrpěla. Naopak. Ve druhém pokračování klání s Penguins povzbudil spoluhráče, kteří propadli pasivitě.

„Tlačili nás, valili se na nás a trvalo to snad tři nebo čtyři minuty. Nebyl to zrovna náš zápas,“ připouštěl Tocchet k momentům okolo poloviny utkání, při nichž stále platil nerozhodný stav 0:0.

Jeho tým následně vysvobodila komerční přestávka, při které ke střídačce přitom přijížděli ještě skleslí hráči. Načež „Vlady“, jak mu přezdívají, spustil.

„Říkal: ‚Kluci, hele, proč klopíte hlavy dolů? Jsme v pohodě, buďte bez obav, uklidněte se, relax a jedem!‘ Padlo to z pozice gólmana, který zrovna od soupeře dostával pořádně zabrat. Pro kluky to byla zpráva, kdy si uvědomili, že musí přidat a blokovat pro něj střely,“ líčil dál kanadský kouč.

Nejenže Flyers zvýšili obětavost, oni i převzali iniciativu. A po trefě rozjetého juniora Portera Martona se zásahem Hathawaye v oslabení se ujali dvoubrankového vedení. Které nakonec ještě ve třetí části podpořili gólem do prázdné branky.

Tocchet radostně ocenil, jak se jeho mužstvo vzepjalo. I tak mluvil hlavně o divném, ošklivém zápase. „Nicméně i taková utkání se musí někdy vyhrát. My už víme, že takhle hrát nemůžeme, ale když se něco nepovedlo, stál tam Vlady!“

Sedmadvaceti úspěšnými zákroky stvrdil, že jeho klid není žádná póza. A reakce, jakou tým nakopl? Jen důkaz, že je opravdovým lídrem.

„A letos naším nejlepším hráčem,“ poznamenal už během sezony spoluhráč Cam York. O Vladařovi se hovoří v souvislosti s brankářskou Vezina Trophy. Ne, že by ji se statistikami v základní části (2,42 inkasovaných gólů na zápas a 90,6% úspěšnost zákroků) měl vyhrát, mezi kandidáty do top trojice se ale zmiňuje.

I díky tomu, jak je pro svůj tým důležitý. Až jeho jméno figuruje i v užším okruhu kandidátů na nejstarší cenu, jaká se v NHL uděluje, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v lize.

„Gólman z Philadelphie je pro mě černým koněm,“ sdělil legendární Wayne Gretzky na americké televizi TNT. „Podívejte se, jaký měl rok a kam se dostali. Je excelentní!“

A v noci na středu opět ukázal, že to platí nejen v prostoru mezi tyčemi.

„Sice nemá žádné písmenko na dresu,“ zmiňoval Tocchet roli kapitána či jeho asistenta, kterou brankáři podle pravidel ani oficiálně zastávat nesmějí. „Já mám ale v hlavě nastavené, že mu náleží. Těší mě, co jsem od něj u střídačky slyšel. Je to charakter a hlavně tak vystupuje celý rok.“

Přitom Flyers ještě před olympijskou pauzou na třetí postupové místo v Metropolitní divizi, které nakonec obsadili, ztráceli osm bodů. V posledních dvaceti zápasech už ale byli s Coloradem nejlepším celkem ligy.

Společně si tak play off v podstatě protáhli o závěr základní části. Možná i proto si Vladař vede suverénně. Užil si dost v předešlých týdnech, v nichž během první poloviny dubna dokonce zapsal pět vítězství za pouhých jedenácti dní.

„Pro mě je to pořád to samé, jen se soustředit na puky a snažit se pomoct,“ pomáhá si pražský rodák zjednodušováním své role. Asi právě i tohle nastavení mu pak ale pomáhá teď deptat tým v čele s Crosbym či Malkinem.

Lepší start se mu snad ani povést nemohl, v klání s rivalem, se dvěma výhrami na ledě soupeře.

„Kluci si užívají, že pro něj můžou hrát a makat. Mnoho z nich ani nebylo zvyklých na to, že brankář může tak mluvit, ale Vlady takový je, jezdí ke střídačce, něco prohodí a já tu jeho osobnost zbožňuju. Už v létě před sezonou dřel, aby vypiloval jednu svoji herní slabinu, někoho si najal a pak na kemp dorazil ve výtečné formě. Prostě lídr,“ smekal Tocchet.

I on ale stojí za tím, jak se českému gólmanovi aktuálně daří, což poznamenává sám zářící svěřenec.

„Všichni jsme si rovni, je úplně jedno, kdo je z jaké lajny. A v šatně jsou samí výřeční kluci. Jsme v tom spolu, jeden den můžu já být tím, co něco řekne, příště zase někdo další, kdokoliv.“

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Buď dorovnáme, nebo budeme stagnovat, ví šéf Zlína Pravda. Štve ho arogance APK

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda

Po sezoně nabídnu majitelům svou rezignaci, říká generální manažer hokejistů Zlína Jan Pravda po postupu do finále. Nic na tom nemění ani úspěšné tažení v play off Maxa ligy, ve kterém Berani...

21. dubna 2026  12:30

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrát se bude v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhne od 22. dubna do 2. května a půjde o 28. ročník šampionátu této věkové...

21. dubna 2026  10:29

Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

Obránce Michal Kempný na tréninku českých hokejistů.

Hokejový obránce Michal Kempný se po roce ve Švédsku vrací zpět do extraligy. Mistr světa z roku 2024 byl sice v Brynäs maximálně spokojený a hokej si užíval výrazně více než o sezonu dříve ve...

21. dubna 2026  9:41

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?

