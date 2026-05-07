Sikora, jenž v současnosti bojuje v reprezentačním týmu o nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku, hrál na posledních dvou světových šampionátech hráčů do 20 let. Z prvního si přivezl bronz, ze druhého, na němž vedl národní tým v roli kapitána, zkraje tohoto roku stříbro. Po finálové porážce s Pardubicemi získal stejnou medaili i s Oceláři.
V základní části poslední extraligové sezony odehrál Sikora 24 zápasů a připsal si devět bodů za tři branky a šest asistencí. Čtyřikrát nastoupil také za prvoligový Frýdek-Místek, dvakrát skóroval a na čtyři góly přihrál. V deseti duelech extraligových vyřazovacích bojů přidal gól a nahrávku. Celkově má v domácí nejvyšší soutěži na kontě 96 startů a 33 bodů (13+20).
Pokud by se Sikorovi podařilo probojovat do prvního týmu Capitals, teoreticky by si mohl zahrát i s nejlepších střelcem historie NHL – dlouholetým kapitánem mužstva Alexandrem Ovečkinem. Čtyřicetiletý autor 929 gólů v základní části sice naznačoval, že tento ročník, po němž mu skončí smlouva, bude možná jeho poslední, ale podle posledních zpráv se rozhodne až v létě, zda nepřidá v NHL ještě 22. sezonu.