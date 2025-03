Nostalgický návrat. Mrázek po letech míří do Detroitu, kde začínal. Na poslední chvíli

V hokejové extralize odstartovala rozhodující fáze sezony. V úvodních zápasech předkola play off Plzeň dotáhla tříbrankové manko, ale Boleslavi podlehla 3:5, České Budějovice si poradily s Libercem...

Výprodej v Bostonu, Dallas má Rantanena a Mrázek je zpátky v Detroitu

Aktualizujeme

Páteční 21. hodina středoevropského času ukončila možnost přestupů před nadcházejícím play off hokejové NHL. Po lednových přesunech Martina Nečase do Colorada a Filipa Chytila do Vancouveru se těsně...