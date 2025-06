Cesta ho zpátky do Detroitu zavedla přes čtyři další kluby.

Pestré putování, mnohdy s ostrými zákrutami. V Carolině si užil napětí z play off, za Hurricanes předváděl asi nejlepší výkony v NHL, ve Philadelphii pobyl jen pár měsíců. Prakticky všude stejně jako později v Torontu a v Chicagu bojoval s často poraněnými třísly.

„Po konzultacích s doktory to přitom ani nemusí být problém s nimi,“ otevře téma. „V těle něco nefunguje a řekne dost, třeba kvůli únavě. Problémy s třísly jsem měl, ale naštěstí jsem nikdy nemusel na operaci, nic se neurvalo.“

Poslední tři sezony ukázaly, že ustojí velkou porci zápasů. Za Blackhawks jich zvládl za tři sezony 128, po výměně do Detroitu přidal ještě pět.

„Jen tomu celou dobu chybělo play off. Těšil jsem se na dlouhou letní přípravu, změnil jsem životní styl, chodím na led dříve a dělám jinak i další věci. Chci vydržet zdravý. Vedení Red Wings mi dalo jasně najevo, že chtějí do play off,“ říká Mrázek.

Po Chicagu příjemná změna.

„Dodává mi to novou energii. Najednou jdete do sezony s nastavením, že tým na to má, ambice jsou velké a tlak jiný. Někdy se pod tlakem i hraje lépe,“ věří třiatřicetiletý chlapík.

Brankář Petr Mrázek z Detroitu v utkání s Vegas.

Vypráví trochu uřícený, zrovna vyšel z padelových kurtů, kde si střihl partičku s fotbalistou Janem Kollerem proti fotbalovo-hokejové dvojici Dávid Hancko – Martin Nečas. Nový sport narůstá na oblibě, kombinuje tenis a squash. K tomu Mrázek občas přidá golf, ale myšlenky už v červnu míří k hokeji.

„Fakt se hodně těším, několik let jsem nebyl v play off a oproti Chicagu jsou šance úplně jiné. Navíc člověk cítí, že se vrací někam, kde začínal,“ vykládá.

Jenže koho si z kabiny Detroitu ještě pamatuje? „Z tehdejší party zůstal jediný Larks, jinak nikdo,“ řekne jméno kapitána Dylana Larkina. „Z Chicaga znám ještě útočníka Patricka Kanea a z Toronta obránce Justina Holla.“

Petr Mrázek a Dylan Larkin z Detroit Red Wings slaví po zápase s Buffalo Sabres.

Takže i když se vrací do známého prostředí, parta bude úplně nová. Oproti Chicagu ale každopádně veselejší.

„Tři roky tam byly skvělé, ale když se pořád prohrává, nálada v kabině je... No, už to chtělo změnu,“ řekne upřímně. „Dopředu jsem tušil, že se něco řeší, jen nebylo jasné, jestli to dopadne hned v březnu, nebo až teď v létě.“

Vyšlo to hned a balení v Chicagu příliš nezdržoval, ostatně v tu dobu ho už Blackhawks „odstavili“ do role trojky, takže s hlavním týmem tolik času netrávil. Přednost dostal Švéd Arvid Söderblom, navíc z Floridy přišel mladík Spencer Knight.

„V poledne jsem se o výměně dozvěděl, ve dvanáct nula pět už jsem v kabině balil věci a druhý den ráno jel autem do Detroitu. Kluci zrovna hráli ve Washingtonu, tak jsem večer doma koukal na zápas. V Chicagu jsem se ani neměl moc s kým rozloučit, bylo po rozbruslení a nikdo tam nebyl, jen jsem se pozdravil s kustody a doktory,“ vybavuje si Mrázek.

S Detroitem do play off nepostoupil, o tom bylo dávno jasno, a tak Mrázek jen na dálku sledoval, jak se boj o Stanley Cup vyvíjí.

Přiznává, že ho překvapil postup Edmontonu až do finále.

„Tipoval jsem na vítězství Dallas, měli nejlepší tým. Když se dostali do finále Oilers, věřil jsem, že Florida vyhraje,“ tvrdí Mrázek. „Rozhodlo, že Florida neměla tým o dvou hvězdách. Byli nabití od gólmana po útok, navíc fungovala kabina.“

Takové ambice Red Wings ještě nemají. Nicméně samotná účast v play off by byla pro Mrázka vítanou změnou.