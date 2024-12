Mrázek se vrací po zranění: Možná si tělo řeklo, že toho bylo dost

Mrázek kvůli zranění levého třísla nedohrál 7. prosince zápas s Winnipegem. Navíc prý hned druhý den onemocněl chřipkou. Délkou absence se každopádně naplnila prognóza dočasného kouče Anderse Sörensena, který dobu odhadl na jeden až dva týdny.

„Je úleva, že to nebylo nic vážného,“ řekl Mrázek a naznačil, že odstoupení a kratší pauza byly spíše důsledkem opatrnosti. „V minulosti člověk zůstal v brance a přitížil si. Šlo o to vypořádat se s tím, pak s chřipkou, s obojím najednou. Projít si tím a vrátit se zase na značky,“ uvedl.

Ostravský rodák Mrázek v dosavadním průběhu sezony nastoupil do 20 z 27 zápasů Chicaga, které je stále u dna tabulky. Navzdory tomu má slušnou úspěšnost zásahů 90,6 procenta. Velkému vytížení nepřičítá zdravotní potíže. „Řešil jsem taky pár osobních věcí, hodně jsem cestoval mezi Chicagem a jinými městy. Tak si myslím, že se to jen všechno sešlo. Možná si tělo řeklo, že toho bylo dost a potřebovalo taky psychickou pauzu...“ přemítal Mrázek, aniž by upřesnil, čeho se potíže osobního rázu týkají.

Blackhawks získali Mrázka v létě roku 2022 z Toronta po sezoně, v níž kvůli zraněním, včetně třísel, odchytal jen 20 utkání. V minulém ročníku vydržel český gólman zdravý a zapsal si 56 startů, z toho 53 od začátku. V NHL má na kontě 409 utkání, chytal také za Detroit, Philadelphii a Carolinu.