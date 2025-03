Velký profík. Mrázek tuší, že dohrál, přesto klidně čeká. Zamíří z Chicaga k finalistovi?

Český gólman Petr Mrázek nastupuje do branky Chicaga během Winter Classic. | foto: NHL/ via Getty Images

Současný klub Mrázka ani nechtěl nijak obelhávat, trenéři dali jasně najevo, že hodlají točit Knighta v tandemu s pětadvacetiletým švédským talentem Arvidem Söderblomem.

„Jejich rozhodnutí rozumím, chápu, z čeho vychází,“ hovořil už třiatřicetiletý Mrázek k novinářům naprosto klidně. „Uvidíme, co se stane, já si prostě udržím pozitivní přístup a budu makat, abych byl připravený na trénincích i do zápasů.“

Fanoušci ho mají rádi, kde taky jinde než v americkém městě s výrazným českým odkazem.

Nyní ho ocenili za velkou profesionalitu. Žádná frustrace nebo výlevy. Jejich hráč, který, pokud nedojde ke zranění, v klubu dohrál, zůstal dobře naladěný.

„Ve své kariéře jsem byl v mnohem horších situacích,“ podotkl ostravský rodák. „Jsem pozitivní člověk, věřím, že když jste takoví, stávají se vám dobré věci. Pořád je super být tady. Máme práci, kterou si musíme užívat. Sody (Söderblom) a Spence jsou mladí kluci a mají kariéru před sebou. Budu je tu podporovat, dělat jim radost a starat se, aby se cítili dobře.“

Český gólman Petr Mrázek z Chicaga se rozcvičuje během Winter Classic.

V týmu působí třetí sezonu. A i když ten se ho snaží údajně zadarmo udat a najít mu vytížení jinde, je dost dobře možné, že s ním ještě nějaký ten měsíc pobude.

Proč?

Potenciální zájemce odrazuje smlouva, kterou Mrázek má. Loni v lednu s Blackhawks prodloužil spolupráci na další dvě léta. Přičemž roční plat činí 4,25 milionu dolarů. Pro tým ze spodku tabulky, který má momentálně pod stropem víc jak dvacetimilionový prostor, žádný problém.

Pro ostatní překážka. Třeba když se podívají, že by brankáře brali nejen jako případnou posilu pro play off, ale ještě na další sezonu. Nebo když zahlédnou nevýrazná čísla, jako jsou 89% úspěšnost zákroků a takřka 3,5 inkasovaných gólů na zápas.

Nejvíce se spekulovalo o možném přesunu do Edmontonu. Za posledním finalistou Stanley Cupu, který ho těsně minul po závěrečné sedmé bitvě s Floridou. Za hvězdami McDavidem a Draisaitlem.

Petr Mrázek sleduje kostku nad ledem během utkání s Minnesotou.

Ta myšlenka se nabízela. Zrovna v brankovišti Oilers rozhodně nezáří. A Mrázek minimálně zpočátku ročníku, potažmo loni, ukazoval, že by v kanadském mužstvu dovedl konkurovat.

Avšak tam sáhli po obránci Jakeovi Walmanovi, za kterého poněkud zvláštně obětovali volbu v prvním kole draftu.

Aby se jim Mrázek vešel do vymezeného rozpočtu, museli by pár hráčů poslat pryč. Případně zapojit do potenciálního trejdu ještě třetí stranu, která by převzala odpovědnost za polovinu výdělku maskovaného muže. A to nevypadá reálně.

Brankář Petr Mrázek z Chicaga po prohraném zápase s Columbusem.

Přestože brankářů k mání v den uzávěrky příliš není, nezdá se, že by zrovna teď po hokejistovi se zkušenostmi z Detroitu, Caroliny, Philadelphie či Toronta někdo sahal.

„Ani nechci někam rychle skákat. Kvůli něčemu, co nedává smysl. Uvidíme, co přijde. Ať už teď, nebo v létě,“ zůstává Mrázek nad věcí.

Na šanci v jiném prostředí to spíš vypadá až v létě, i díky vidině skokově navýšených platových stropů.