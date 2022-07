Golfíček je základ. Mrázek: V Torontu to média přehání, Chicago má vizi

Třicetiletého Čecha minulý týden potkala výměna. Kanadské Toronto jej vyměnilo do Chicaga k Blackhawks, do jedné z nejúspěšnějších organizací NHL za posledních 12 let (tři Stanley Cupy).

Klub ze Spojených států jinak kádr prakticky rozprodal a američtí experti se shodují, že v příštích letech chce cílit hlavně na draft a výchovu talentovaných mladíků než na výhry v play off.

Mrázek v Torontu V minulé sezoně nastoupil do 20 zápasů, v 18 startoval od začátku a připsal si v nich 12 výher a šest porážek. Úspěšnost zákroků mu nicméně spadla na 88,8 procenta a průměrně inkasoval přes tři branky na utkání. Většinu času léčil zranění.

„Tým se bude trochu předělávat, ale to k hokeji patří. Mám šanci chytat a pro mě je základ zůstat zdravý. Když se mi to v kariéře dařilo, dokazoval jsem výkony, že NHL chytat můžu,“ řekl Mrázek ve středu v Praze na setkání s novináři.

Ambice ale tým asi mít nebude.

To máte pravdu, nicméně bavil jsem se s generálním manažerem Kylem Davidsonem a má slušnou vizi. Jsem rád, že jdu někam, kde o mě stojí.

A jak vnímáte kroky klubu? Pustil elitního střelce DeBrincata, zbavil se perspektivního centra Dacha. Cílí na mladíky.

Upřímně jsem neměl moc času se nad tím zamyslet, je to pár dní, co mě vyměnili. Uvidíme, jak tým změní trh s volnými hráči (otevírá se ve středu od 18 hodin). A jak se do toho dostanou mladí kluci, může to být hodně zajímavé.

Jak jste na výměnu reagoval?

Probudil jsem se v Rakousku o půl páté ráno na golfu a viděl to na mobilu. Tak jsem chvíli ležel a přemýšlel, jak to bude, co musím vyřešit. Hned jsem psal přítelkyni Sáře, ale ta ještě spala. Já jsem spokojený, vracím se zpátky do Spojených států.

To je dobře?

Život a chování lidí je rozdílné. V Kanadě byl navíc problém covid, hrálo se bez fanoušků, zatímco v USA fanoušci na stadiony mohli. Ty země jsou odlišné v mnoha ohledech. Těžko se to popisuje.

Kolik týmů o vás kromě Chicaga ještě stálo?

Asi čtyři měly vážný zájem. Pak mě chtěly týmy, které jsem měl ale na listině, kam nechci být vyměněn (Mrázek mohl před sezonou určit deset klubů, kam nesmí být vyměněn). Jedna výměna se vlastně upekla už týden před Chicagem, ale Toronto ji nakonec odmítlo. Konkrétní nebudu.

Jak angažmá v Chicagu berete? Jako restart? Smlouvu máte ještě na dva roky.

Restartem bych to nenazval. V Torontu rozebírali už loni, že to tak bude, ale kdyby věděli, že vyhraju dvanáct z osmnácti zápasů, řekli by, že super. Pro mě je opravdu hlavní, abych zůstal zdravý. Za Toronto jsem odchytal snad jen pět zápasů bez prášků nebo nějakých omotání třísel a podobně.

Není těch zranění v kariéře už moc?

Našel jsem si fyzioterapeuta specialistu, slíbil, že mě za tři měsíce dá do kupy. Chodím k němu pětkrát týdně a zatímco v minulosti mě přes léto leccos vždycky trápilo, teď jsem naprosto bez problému.

Odhalil příčiny zranění?

Viděl mě a říkal, že chodím trochu jinak na levou a pravou nohu, že mám pánev posunutou doleva a že si pomáhám pravou stranou. A je fakt, že problémy vždycky začaly v pravém tříslu.

Zažil jste v Torontu nejsilnější mediální tlak?

Stoprocentně. Tam to možná trochu přehání. Osmnáct let tým nepřešel přes první kolo play off, poslední Stanley Cup vyhrál v roce 1967 a místo, aby fanoušci a novináři byli na straně týmu a trenérů, pořád něco řeší. Nepomůžou, potopí. A pořád řeší brankáře. Ať vyhrajou 5:4, nebo prohrajou 0:1. Za kolik gólů může brankář? Hokej je přece o výhrách.

Vnímal jste média?

Jde to mimo mě, jsem splachovací. Ale mrzí to samozřejmě každého, jen se musí soustředit na sebe a nepřipouštět si to. V klubu nám řekli, ať to neřešíme, a snažili se to kompenzovat. Měli jsme sportovního psychologa, se kterým se dalo mluvit. Tyhle věci byly na denním pořádku (smích).

Jaké máte plány v dalších měsících?

Do Chicaga chci odjet někdy v září na hlavní kemp. Základ přes léto je samozřejmě golfíček. Ještě zajedeme na nějakou dovolenou, na prodloužený víkend. A připravit se na sezonu, chodit každý den na fyzio.