Nejdřív chyběl, pak vychytal šampiony. Petr byl excelentní, chválil kouč Mrázka

Hned od úvodu první třetiny se to na něj valilo. Však do Chicaga přiletěli šampioni, i nyní jeden z nejsilnějších týmů ligy.

„Nepolevili, Petr byl ale excelentní,“ zmiňoval Richardson ostravského rodáka na tiskové konferenci před zahraničními novináři vícekrát.

Pětapadesátiletý kouč často míchá se sestavou, mužstvu se nedaří a gólově chytit se nemůže ani devatenáctiletý supertalent Connor Bedard. Blackhawks tak s patnácti body sdílí s Nashvillem nejhorší bilanci v NHL. Před Predators se drží jen díky lepšímu skóre.

Během noci na pátek se však dočkali skvělého povzbuzení. Už ve druhé minutě využili faulu obránce Mikkoly a přesilovou hru proměnil dorážející Teräväinen.

Poté, co ustáli další nápor, zvýšil náskok zkraje 31. minuty po rychlém brejku Smith. Jenže hned za 34 sekund kontroval z úhlu Reinhart.

Jediný úspěšný střelec hostů. Dál už si na Mrázka nikdo nepřišel.

Český brankář Petr Mrázek z Chicaga kryje kotouč i přes clonu nepříjemného útočníka Matthewa Tkachuka z Floridy.

Sám brankář, kterého vyhlásili třetí hvězdou utkání, o sobě ale nemluvil: „Víme, že musíme zkrátka hrát chytře do obrany a doufat v to nejlepší v útoku, s obránci a Arvidem (Söderblomem) jsme tu od toho, abychom zastavovali puky. Co se stane vepředu, to se stane.“

Ve třetí části už se tam významnějších akcí příliš nesemlelo. Florida domácího outsidera přestřílela 15:6 a v 53. minutě dostala k dispozici teprve druhou početní převahu.

Speciální týmy Chicaga se však předvedly ve skvělé formě: „A nadělaly rozdíl!“ zdůraznil Richardson, načež přišel s dalším Mrázkovým oceněním. „Petr byl přitom v sestavě na oslabení asi tím nejsilnějším.“

Gólman Chicaga Petr Mrázek zasahuje.

Nutno dodat, že s Čechem v brance Blackhawks proti Floridě pokaždé bodovali. Ať už loni, kdy na začátku listopadu zvítězili 5:2 a dvaatřicetiletý světový šampion tehdy zapsal osmatřicet zásahů.

Nebo ještě předtím tentýž rok v březnu, kdy si Chicago odváželo cenný bod ze slunečného poloostrova za porážku 3:4 po prodloužení. A to ještě mohlo litovat, protože ve třetí části ztratilo třígólový náskok. Mrázek ale tehdy čelil hned třiačtyřiceti střelám.

Teď se zase radoval. Po krátké pauze, kdy z blíže nespecifikovaných osobních důvodů chyběl v úterním utkání proti Anaheimu, tentokrát sledoval, jak Foligno při napadání elegantně propíchl puk do prázdné branky na druhé straně.

„Začali jsme dobře prvním gólem z přesilovky a dokonali to skvělým oslabením. Tohle jsme přesně hledali,“ lebedil si Mrázek.

Najdou se i Blackhawks a zvednou se?