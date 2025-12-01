Mrázek odstoupil z utkání s Chicagem (3:5) v padesáté minutě. Ublížil si při zcela běžném pohybu, kdy v reakci na okolo letící kotouč vytrčil levý beton.
Hned věděl, že je zle. Zůstal v předklonu a jen čekal na hvizd píšťalky hlavního sudího, který reagoval téměř okamžitě.
Mrázkovo zranění v duelu s Chicagem:
Mrazek leaves the game with what appears to be a lower body injury. 🫠— DucksNPucks 🦆🏒 (@DucksNPucks) November 30, 2025
🎥 KCOP-13 #FlyTogether pic.twitter.com/pK0kn3DLJR
Quenneville na pozápasové tiskové konferenci neměl ke zdravotnímu stavu gólmanské dvojky bližší podrobnosti, fanouškům ale při sledování opakovaných záběrů mírně zatrnulo.
Mrázkův pohyb značí, že si mohl opět přivodit nepříjemné zranění třísel, se kterým se navíc v elitní zámořské soutěži už několikrát potýkal.
„Doufám, že nebude dlouho mimo hru. Petra znám už strašně dlouho, je to skvělý kluk,“ poznamenal Jeff Blashill, trenér vítězných Blackhawks, jenž v minulosti vedl českého brankáře v Detroitu.
Zraněný Mrázek proti Chicagu nedochytal, obrat řídil čtyřbodový Bedard
Bývalému parťákovi poslal vzkaz i čtyřbodový hrdina Connor Bedard, společně ještě v minulé sezoně sedávali v jedné kabině: „Všichni na něj myslíme! Snad bude v pořádku a vrátí se co nejdříve.“
Mrázek opouštěl kluziště za nerozhodného stavu 3:3. Po svých, za potlesku z tribun United Center a slov útěchy od spoluhráčů včetně kapitána Radka Gudase.
Jeho náhradník Ville Husso inkasoval už po šestačtyřiceti sekundách, domácí dokonali obrat z 0:3 na 4:3 a v závěru si ještě pojistili výhru trefou do odkryté branky.
„Náskok nás trochu ukolébal... Najednou jsme byli neopatrní, mysleli jsme si, že se nám nemůže nic stát, že si můžeme dělat, co chceme. Musíme se oklepat, zajistit, ať nás to nepronásleduje moc dlouho,“ hlásil Quenneville.
Aktuálně musí řešit nepříjemné starosti, kromě Mrázka totiž nemůže využít ani neochvějnou jedničku Dostála, kterého trápí blíže nespecifikované problémy v horní části těla.
„Ale neměli by jít o nic vážného,“ uklidňoval zkušený trenér fanoušky. Doba absence klíčové postavy národního mužstva na nadcházejícím olympijském turnaji se odhaduje na dva až tři týdny.
Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil
Kvůli zranění odpadli v uplynulých dnech i další čeští hokejisté. Doba absence Davida Pastrňáka by se ale měla pohybovat jen v řádu několika dní, Pavel Zacha už drobné potíže zažehnal.
„Chcete se vrátit co nejdříve, je těžké zápasy jen tak sledovat s vědomím, že týmu nemůžete pomoct. Ale zároveň to nesmíte uspěchat,“ líčil na sobotním tréninku.
Boj o letenku do Milána se naopak kromě Filipa Chytila a Jiřího Kulicha výrazně komplikuje i Matěji Blümelovi, kterého Boston zařadil na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.
Radimu Rulíkovi nezbývá než doufat, že na marodku nebudou přibývat další jména.