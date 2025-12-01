Premium

Český lazaret v NHL se rozrůstá, Mrázka litovali i soupeři. A kdy se vrátí Dostál?

  13:01
Zřejmě ucítil píchnutí a rychle věděl, že dál to nepůjde. Jakmile se hra přerušila, Petr Mrázek vyrazil na střídačku a zmizel v útrobách stadionu. „Uvidíme, o jak vážné zranění se jedná,“ řekl kouč Joel Quenneville. Další problém pro Anaheim, který postrádá i Lukáše Dostála. A česká hokejová marodka v NHL se dál plní.
Mrázek odstoupil z utkání s Chicagem (3:5) v padesáté minutě. Ublížil si při zcela běžném pohybu, kdy v reakci na okolo letící kotouč vytrčil levý beton.

Hned věděl, že je zle. Zůstal v předklonu a jen čekal na hvizd píšťalky hlavního sudího, který reagoval téměř okamžitě.

Mrázkovo zranění v duelu s Chicagem:

Quenneville na pozápasové tiskové konferenci neměl ke zdravotnímu stavu gólmanské dvojky bližší podrobnosti, fanouškům ale při sledování opakovaných záběrů mírně zatrnulo.

Mrázkův pohyb značí, že si mohl opět přivodit nepříjemné zranění třísel, se kterým se navíc v elitní zámořské soutěži už několikrát potýkal.

„Doufám, že nebude dlouho mimo hru. Petra znám už strašně dlouho, je to skvělý kluk,“ poznamenal Jeff Blashill, trenér vítězných Blackhawks, jenž v minulosti vedl českého brankáře v Detroitu.

Zraněný Mrázek proti Chicagu nedochytal, obrat řídil čtyřbodový Bedard

Bývalému parťákovi poslal vzkaz i čtyřbodový hrdina Connor Bedard, společně ještě v minulé sezoně sedávali v jedné kabině: „Všichni na něj myslíme! Snad bude v pořádku a vrátí se co nejdříve.“

Mrázek opouštěl kluziště za nerozhodného stavu 3:3. Po svých, za potlesku z tribun United Center a slov útěchy od spoluhráčů včetně kapitána Radka Gudase.

Jeho náhradník Ville Husso inkasoval už po šestačtyřiceti sekundách, domácí dokonali obrat z 0:3 na 4:3 a v závěru si ještě pojistili výhru trefou do odkryté branky.

Brankář Anaheimu Petr Mrázek střeží branku v přípravném utkání.

„Náskok nás trochu ukolébal... Najednou jsme byli neopatrní, mysleli jsme si, že se nám nemůže nic stát, že si můžeme dělat, co chceme. Musíme se oklepat, zajistit, ať nás to nepronásleduje moc dlouho,“ hlásil Quenneville.

Aktuálně musí řešit nepříjemné starosti, kromě Mrázka totiž nemůže využít ani neochvějnou jedničku Dostála, kterého trápí blíže nespecifikované problémy v horní části těla.

„Ale neměli by jít o nic vážného,“ uklidňoval zkušený trenér fanoušky. Doba absence klíčové postavy národního mužstva na nadcházejícím olympijském turnaji se odhaduje na dva až tři týdny.

Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil

Kvůli zranění odpadli v uplynulých dnech i další čeští hokejisté. Doba absence Davida Pastrňáka by se ale měla pohybovat jen v řádu několika dní, Pavel Zacha už drobné potíže zažehnal.

„Chcete se vrátit co nejdříve, je těžké zápasy jen tak sledovat s vědomím, že týmu nemůžete pomoct. Ale zároveň to nesmíte uspěchat,“ líčil na sobotním tréninku.

Boj o letenku do Milána se naopak kromě Filipa Chytila a Jiřího Kulicha výrazně komplikuje i Matěji Blümelovi, kterého Boston zařadil na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Radimu Rulíkovi nezbývá než doufat, že na marodku nebudou přibývat další jména.

Vstoupit do diskuse
