„Psal mi Šimon Hrubec, že Kevin by chtěl moje číslo, tak to celé začalo,“ vysvětloval Čech okolnosti svojí nominace v rozhovoru pro zastupující agenturu. „Přišla mi zpráva, jestli bych o tom přemýšlel a měl čas.“

Nabídku s nadšením přijal. Vždyť se představí také právě proti čtyřiatřicetiletému Hrubcovi v českém minisouboji.

Protivníkem týmu All-Star složeného z hráčů zámořské NHL, který se bude mezi tyčemi opírat o Čecha, je totiž mistr švýcarské soutěže a šampion posledního ročníku hokejové Ligy mistrů – domácí ZSC Lions.

„Je neuvěřitelný, že se něco takového stane,“ nechápal šampion slavnější – fotbalové – Ligy mistrů s Chelsea. „Bavili jsme se o tom a úroveň zápasu bude vysoká, je to pro mě obrovská čest. I když to je exhibice, určitě bude mít obrovskou kvalitu a tempo.“

Petr Čech se stal ambasadorem fotbalové sekce projektu Šimona Hrubce Saves Help.

Soudí tak ze skutečnosti, že Curych už piluje formu v přípravě na nový ročník, hokejisté z NHL individuálně jakbysmet.

„To v Anglii není úplně lehké se přes léto na led dostat a vytvořit tréninkovou skupinu,“ povídá plzeňský rodák, který pobývá v Londýně. „Naštěstí se nám to povedlo s hráči nejvyšších dvou soutěží a led máme. Snad by mi to mělo pomoct, abych nebyl úplně bez formy. Důležité je, že před zápasem se ještě jednou půjdu sklouznout. Snad to zvládnu.“

Kdo je zatím s Čechem v sestavě Obránci: Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils), Moritz Seider, William Lagesson (oba Detroit Red Wings), Lian Bichsel (Dallas Stars), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Útočníci: Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nico Hischier, Timo Meier (oba New Jersey Devils), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Tim Stützle (Ottawa Senators), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Mats Zuccarello, Marco Rossi (oba Minnesota Wild), Alexandre Texier, Pius Suter (oba St. Louis Blues), Philipp Kurashev (San Jose Sharks), Andres Ambühl

Vedle čtyř minut, které okusil za Belfast v nejvyšší britské soutěži, rozlučky Martina Havláta, kde se potkal s olympijskými vítězi z Nagana i mistry světa, či tréninku s Chicagem si vychutná další velký moment.

„Moc se na to těším. Je to jedna hvězda vedle druhé, nejlepší hráči ze Švýcarska plus další kluci z NHL. Potěšilo mě to, překvapilo a jsem rád, že tam můžu být,“ usmíval se muž, jenž přitom soutěžní klání absolvoval naposledy v sezoně 2023/24.

Duel odstartuje v pátečních 17 hodin, výtěžek z akce poputuje na konto dětské nemocnice v St. Gallenu, mládežnického výběru Lions a také EHC Uzwil, které organizátora Fialu vychovalo.