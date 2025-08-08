Charitativní zápas pořádal útočník Los Angeles Kevin Fiala, který prostřednictvím brankáře Curychu Šimona Hrubce pozval i Čecha. Vítěz Ligy mistrů s Chelsea z roku 2012 se začal věnovat hokeji po konci fotbalové kariéry a předloni si krátce zachytal i v britské lize.
|
Čech přijal pozvání od Fialy, zachytá si po boku hvězd NHL. Snad to zvládnu, doufá
„Úroveň zápasu bude vysoká, je to pro mě obrovská čest,“ komentoval Čech svou účast v Curychu. „I když to je exhibice, určitě bude mít obrovskou kvalitu a tempo.“
Na ledě stanul s hráči působícími v NHL, jako jsou Nico Hischier, Timo Meier, Lucas Raymond, Moritz Seider či Tim Stützle. Výtěžek zápasu se Fiala rozhodl věnovat dětské nemocnici v St. Gallenu a mládežnickým hokejistům ve svých někdejších klubech.