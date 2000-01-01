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Patří mezi výjimečné osobnosti československého hokeje. Pro svou rodnou zemi získal dva tituly mistra světa, poté však emigroval a oblékl i dres Kanady. Legendární útočník Peter Šťastný slaví 70. narozeniny, připomeňte si střípky z jeho života v následující galerii.
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S hokejem začínal Šťastný v rodné Bratislavě v tamním Slovanu, v jehož barvách spolu s bratry Mariánem a Antonem vytvořili obávaný útok. Ten v roce 1979 dovedl Slovan k jedinému federálnímu titulu. V nejvyšší soutěži odehrál Peter 242 zápasů a nastřílel 139 branek.
Autor: Profimedia.cz
Netrvalo dlouho a dočkal se i debutu v reprezentaci (na snímku úplně vpravo). Už v devatenácti letech na mistrovství světa 1976 v Katovicích se osmi góly podílel na zlatu. Nechyběl ani u úspěšné obhajoby ve Vídni, z následujících dvou šampionátů si odvezl stříbro.
Autor: Getty Images
Brzy nato se rozhodl učinit asi největší životní krok. V létě 1980 jako čerstvý držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího československého hokejistu opustil zemi a emigroval. Putoval do kanadského Quebeku, kde se pokusil dostat do NHL.
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„Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělal. Vždy pro mě bylo výzvou hrát s nejlepšími hokejisty na světě,“ vzpomínal. O čtyři roky později získal Šťastný kanadské občanství a svou novou vlast reprezentoval na Kanadském poháru. V týmu se objevil i třeba s Waynem Gretzkým.
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V Quebeku válel. Hned ve své premiérové sezoně vytvořil se 109 body nováčkovský rekord a získal Calder Trophy. Stobodovou hranici překonal dohromady sedmkrát, loučil se jako nejproduktivnější Evropan v historii.
Autor: Getty Images
Celkem v NHL odehrál celkem 977 zápasů, v nichž nasbíral 1239 bodů za 450 gólů a 789 přihrávek. V historických tabulkách mu v rámci produktivity patří 44. místo. Z Čechů je výše jenom druhý Jaromír Jágr.
Autor: Getty Images
Bratři Šťastní se stali fenoménem. Po Peterovi (uprostřed) do Kanady emigrovali i Anton (vpravo) a později i Marián (vlevo). Hned při společné premiéře proti Hartfordu se 6. října 1981 trefil Peter po nahrávkách Antona a Mariána. Byli výjimeční, Quebek táhli, sbírali haldu bodů.
Autor: Getty Images
A měli i velmi pozitivní vliv na zbytek týmu. Vyprávět by o tom mohl třeba český útočník Miroslav Fryčer (na snímku). „S nadsázkou říkám, že jsem čtvrtý z bratrů Šťastných. Přijali mě do rodiny, jako bych byl jeden z nich. Nevím, co bych si v prvních měsících bez nich počal. Nezařídil bych si ani účet v bance. K tomu jsem řešil doklady, doktory, pojištění, kreditky… Peter mě přesvědčil, ať podpisový bonus investuju do penzijního fondu. Byla to skvělá rada a bezpečně uložené peníze,“ říkal.
Autor: Getty Images
V roce 1994 nesl jako slovenský patriot vlajku s bílým dvojramenným křížem a modrým trojvrším při zahajovacím ceremoniálu OH v Lillehammeru. Následující rok se na mistrovství světa skupiny B v Bratislavě stal v 38 letech nejlepším střelcem turnaje a dal i vítězný gól v klíčovém duelu s Lotyšskem.
Autor: Bildbyran / Zuma Press , Profimedia.cz
Peter si vyzkoušel v NHL i jiná angažmá. Po deseti letech v Quebeku odešel do New Jersey, kde strávil tři plné sezony. Bodově se mu už nedařilo tak skvostně, stále ale patřil mezi nepostradatelné hráče týmu.
Autor: Getty Images
Kariéru dohrál v St. Louis. Během dvou ročníků ovšem stihl jen 23 duelů, po sezoně 1994/95 s hokejem skončil.
Autor: Getty Images
Dostalo se mu pocty i na mezinárodním poli. Předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Juan Antonio Samaranch (vlevo) mu v srpnu roku 2000 předal vyznamenání MOV Olympijský řád ve stříbru.
Autor: ČTK
Nejvíc jeho jméno ale rezonovalo na Slovensku. Když se na MS 2002 podílel jako generální manažer na dosud jediném slovenském titulu mistrů světa, mnoho lidí ho navrhovalo za prezidenta. Místo toho se Šťastný uplatnil v Evropském parlamentu, jehož poslancem byl až do roku 2014.
Autor: ČTK
Nejen díky svému hokejovému umění si získal mezi spoluhráči i soupeři respekt. Střetl se se spoustou významných osobností, třeba jako na této fotografii s Václavem Nedomanským (uprostřed) nebo Dominikem Haškem (vpravo).
Autor: archiv Dominika Haška
Jeho jméno rezonovalo v NHL i po konci kariéry, to díky synům. Yan (vlevo) i Paul (vpravo) se prosadili do nejlepší ligy na světě, a dokonce v ní i dlouho vydrželi. Starší Yan ukončil kariéru v roce 2017, mladší Paul v roce 2023.
Autor: Josef Cafourek, iDNES.cz
A ačkoliv Quebek ztratil svoje místo v NHL, bratři Šťastní jsou ve městě dál legendami. I proto jim v kanadské metropoli vyrostla speciální socha.
Autor: Jacques Boissinot / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
U slavnostního představení sochy v roce 2019 nechyběl ani starosta Quebeku Regis Labeaume. On ani mnozí další návštěvníci si nemohli speciální akci nechat ujít.
Autor: Jacques Boissinot / Zuma Press , Profimedia.cz
Po kariéře se Peter Šťastný zúčastnil mnohých exhibic i charitativních klání. Třeba v roce 2017 nechyběl na slavném All-Star víkendu v NHL. Na snímku si užívá tzv. Celebrity Shootout.
Autor: Profimedia.cz
Šťastný se v roce 2017 vešel i do seriálu s názvem 100 nejlepších hráčů NHL. V něm autoři připomněli jeho hokejové umění, ale také odvahu opustit svou rodnou zemi v době komunismu. Šťastný byl zkrátka obrovskou osobností na ledě a stále je i mimo něj.
Autor: Profimedia.cz