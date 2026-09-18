OBRAZEM: Šťastný slaví 70. S bratry složil úderné trio, emigroval, pak zářil v Kanadě

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč
Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.
OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy
Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...
Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta
Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti....
Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?
Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v...
Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem
Ruský hokejista Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním videu strany Vladimira Putina. V něm hovoří Sergej Lavrov, ministr zahraničí a lídr kandidátky Jednotného Ruska, po jehož boku a za ním...
Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře
Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...
Dynamo se rozjelo, Litvínov chce hrát „nehezký“ hokej. A Irving? Bez komentáře
Domácí zakopnutí s Hradcem Králové (3:5) a pomalejší rozjezd i v Litvínově. Pardubičtí šampioni vstoupili do hokejové extraligy rozpačitě, na ledě letošního barážisty ale nakonec další selhání...
Zakopl o rozhodčího, přišel o puk a soupeř rozhodl. Sudí je součást hry, smutní v Plzni
Byla to kuriózní situace. Hokejisté Plzně v poklidu drželi kotouč a pečlivě připravovali v prodloužení s Olomoucí další útok. Jenže stačilo jedno mrknutí a rázem bylo vše naopak. Sváteční střelec...
Hlava o skalpu Sparty, husí kůži i respektu k Rulíkovi: Nemusí nic říkat a víme
Před zápasem hrála Tichá dohoda, po něm vládla hlučná radost. Nová kladenská éra v reprezentačních notách pokračuje ve vítězné tónině: Rytíři vyhráli i ve druhém kole hokejové extraligy, ve...
Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo
Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...
Třináct sekund a dost. Útočníci Vrána a Dravecký naposledy hráli za Třinec
Posledních třináct vteřin za Oceláře Třinec odehráli v pátečním extraligovém utkání s Kometou Brno hokejoví útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Oba veteráni naposledy nastoupili za „svůj“ klub,...
OBRAZEM: Šťastný slaví 70. S bratry složil úderné trio, emigroval, pak zářil v Kanadě
Patří mezi výjimečné osobnosti československého hokeje. Pro svou rodnou zemi získal dva tituly mistra světa, poté však emigroval a oblékl i dres Kanady. Legendární útočník Peter Šťastný slaví 70....
Miminko v poháru, záchrana pavouků. Kapitán mistrů Trávníček očima manželky
Na ledě drsňák, vizáží drsňák, ale uvnitř? „Kdo Míšu zná líp, ví, že je strašně hodný kluk,“ tvrdí Veronika Trávníčková o svém manželovi Michalovi, kapitánovi historicky prvních litvínovských mistrů....
Pastrňák o kapitánství: Není to v mojí moci. Stanley Cup vzadu v hlavě mám
Letní přípravu má za sebou, zase se může plně soustředit na novou sezonu. David Pastrňák věří, že právě blížící se ročník NHL bude tím, kdy s Bostonem konečně zvedne nad hlavu hokejový Stanley Cup....
Zamíří další Čech k Pastrňákovi? Boston omylem prozradil zájem o Hronka
Ukázali víc, než chtěli. V dokumentu Behind The B, v němž Boston nechává fanoušky nahlédnout do zákulisí. Šlo o nepozornost, nedopatření. Nejen celá NHL teď ví, že se Boston zajímal o služby českého...
Oni mě snad vážně vymění! Mrtka bojuje o NHL v týmu, kde už správně ani neměl být
Patří mezi největší naděje tuzemského hokeje. Mezi nastávající vlnu obránců, kteří by měli nechat zapomenout na pochmurnější éru českých beků, jejichž počet se stálým místem v NHL se smrskl na dva....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Za kolik na extraligu? Nejdražší Pardubice a Sparta, ve Varech a Hradci rozhoduje čas
Extraligová sezona je v plném proudu a hokejisté už opět vyjíždí na led před své příznivce. Kolik fanoušci zaplatí za celosezonní permanentky a na kolik vyjde hokejový zážitek ostatní zájemce?
Vsetínský brankář Svoboda deptal Berany. Nadával jim i finsky
Tři zápasy, tři výhry, pouhé tři inkasované góly a úspěšnost zákroků 96,39 %. Brankář prvoligových hokejistů Vsetína Miroslav Svoboda si přinesl do začátku nové sezony skvělou fazonu.