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OBRAZEM: Šťastný slaví 70. S bratry složil úderné trio, emigroval, pak zářil v Kanadě

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Fotočlánek   15:42
Hokejista Peter Šťastný strávil v Quebeku deset sezon. Peter Šťastný (vpravo) se podepisuje fanouškovi na MS 2004 v Česku. Čeští hokejisté stojí před začátkem utkání proti Sovětskému svazu na Kanadském... Peter Šťastný (vlevo) se raduje z gólu Quebeku. Po emigraci reprezentoval Peter Šťastný Kanadu. Peter Šťastný se stal v Quebeku kapitánem. Peter Šťastný z Quebeku rozjíždí útok. Všichni bratři Šťastní hrávali svého času za Quebek v NHL. Na fotce zleva... V lednu 1986 bylo Miroslavu Fryčerovi (na snímku) 26 let a v zámoří už působil... Peter Šťastný (v modrém) si na olympiádě v Lillehammeru 1994 ještě zahrál za... Československý útočník Peter Šťastný zamířil z Quebeku do New Jersey. Peter Šťastný hrával v NHL i za St. Louis Blues.
Patří mezi výjimečné osobnosti československého hokeje. Pro svou rodnou zemi získal dva tituly mistra světa, poté však emigroval a oblékl i dres Kanady. Legendární útočník Peter Šťastný slaví 70. narozeniny, připomeňte si střípky z jeho života v následující galerii.

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19. 9. 17:00
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Přerov vs. TřebíčHokej - 4. kolo - 19. 9. 2026:Přerov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:00
  • 2.30
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  • 2.55
Tábor vs. Pardubice BHokej - 4. kolo - 19. 9. 2026:Tábor vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:00
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  • 4.11
  • 2.90
Vsetín vs. LitoměřiceHokej - 4. kolo - 19. 9. 2026:Vsetín vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
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  • 4.39
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Sokolov vs. HavířovHokej - 4. kolo - 19. 9. 2026:Sokolov vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:00
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