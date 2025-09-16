Premium

Stáhl hvězdu, pomluvil ji a dostal padáka. Kouč DeBoer teď lituje: Viníky jsme všichni

Autor:
  9:00
Víc jak tři měsíce uplynuly od okamžiku, kterým si zadělal na vyhazov. Uznávaný kanadský kouč Peter DeBoer už snad v Dallasu ani nemohl pokračovat. Jednak mu potřetí v řadě s týmem v NHL těsně uniklo finále Stanley Cupu. Při posledním neúspěšném pokusu si ale navrch přitížil na tiskové konferenci, kdy po porážce s Edmontonem shodil jednoho hráče. Brankáře Jakea Oettingera. Teď slov zpětně lituje.
Pete DeBoer na lavičce Dallasu.

Pete DeBoer na lavičce Dallasu. | foto: ČTK

Jake Oettinger, gólman Dallas Stars
Jake Oettinger, gólman Dallas Stars
Setkání koučů po zápase. Vlevo Dave Hakstol ze Seattlu, vpravo Peter DeBoer z...
Jake Oettinger děkuje fanouškům po vychytané nule proti Minnesotě.
27 fotografií

„Že jsme zase nedosáhli cíle, to je chyba nás všech. Viníky jsme všichni,“ prohlásil nyní DeBoer v rozhovoru pro oficiální web NHL. „A začíná to u mě. Bylo to na mně, trenérech, hráčích, organizaci... Všichni stojíme za tím zklamáním, vina neleží na jediném člověku.“

Tak totiž původně výrok sedmapadesátiletého kouče mohl vyznít.

Ale popořadě. Nejprve k událostem z noci 30. května, kdy Dallas zrovna v konferenčním finále podlehl s Oilers 3:6.

Jake Oettinger v bráně Dallas Stars

Kanadský celek vyřadil Stars podruhé za sebou. V pátém zápase série se po třech vítězstvích rychle ujal vedení 2:0. V úvodních osmi minutách stačily dvě střely, obě Oettinger propustil. A DeBoer ho vystřídal.

Avšak dost netradičním způsobem. Nejprve si vybral oddechový čas, následný hlasitý pokyn, že se má americký reprezentant odebrat z ledu, vyslal až po jeho konci, když gólman mířil zpět do branky.

„Bylo to na nic, ponižující,“ nechal se s odstupem slyšet Oettinger, byť samotné střídání za daných okolností chápal. K dalšímu vývoji situace se už nevyjadřoval, zůstal v klidu a naopak kritizoval hlavně sám sebe.

To DeBoer po vyřazení pomalu ani nedostával otázky na jiné téma. Před novináři si krok sveřepě hájil. Kromě obvyklého odůvodnění s pokusem o dodání impulsu však myšlenky rozvíjel ještě dál. Až šokoval.

„Nechci vše házet jen na Jakea, ale realita je taková, že i s loňským play off prohrál šest ze sedmi utkání s Edmontonem. A teď v klíčovém zápase jsme dostali dva góly ze dvou střel. Bylo mi jasné, že držet se statu quo nepomůže, tenhle úsudek jsem měl podložený dostatečným vzorkem.“

Corey Perry cloní brankáři Jakeu Oettingerovi.

Byť Oettinger skutečně neměl dobrá čísla (zaznamenal úspěšnost zákroků lehce nad 85 procenty), spoluhráči se ho hned zastávali.

Zatímco DeBoer schytával kritiku. Jasně se nabízela úvaha, že oba muži v jedné kabině působit nemůžou. Šéfovi lavičky se navíc připomínalo jednání s jiným gólmanem. Marc-André Fleurym.

Na popularitě nabral výtvor, na němž meč s trenérovým jménem propichuje tělo kanadského brankáře. Oblíbence v bráně Vegas, který klubu vychytal i postup do finále, tehdy překvapivě nahradil Robinem Lehnerem. A Fleury putoval v rámci výměny do Chicaga. Symbolické dílo dokonce na sítích dál sdílel hráčův agent Allan Walsh.

„Hned se psalo, že jsem na gólmany tvrdý, přitom Jakea jsem v základní části během 57 utkání střídal jen jednou,“ zalitoval nyní v září DeBoer.

„Když se na něj po zápase ptali, měl jsem téma směrovat jinudy a ukázat, že to není jen o něm, ale o nás všech. My – a to slovo znovu zdůrazňuju – jsme svou práci nesplnili. Já v té odpovědi řekl, že on prohrál šest ze sedmi duelů. Ale byli jsme to my všichni. Není fér to házet na jednotlivce, měl jsem se tehdy vyjádřit jasněji.“

Výpověď obdržel týden po probírané květnové etudě. Klub poděkoval, o Oettingerovi se nezmiňoval, oficiálně uvedl, že v kabině jen potřebuje „nový hlas“, který dokáže tým doprovodit až k vysněnému Stanley Cupu.

Nejlepší čtyřka je pro Dallas zklamání. Trenér DeBoer dostal vyhazov

Na ten DeBoer ve své bohaté kariéře dosud nedosáhl.

„Chápu to, kdybychom se alespoň rok od roku zlepšovali, ale takhle jsme třikrát po sobě nedokázali překročit tentýž práh,“ pravil.

V NHL zůstává nevděčným rekordmanem, protože je čekatelem na titul s nejvyšším počtem nasbíraných výher mezi trenéry v play off (92). Ve finále zatím neuspěl dvakrát, v roce 2012 s New Jersey, o čtyři roky později se San Jose.

Z tříletého působení v Dallasu si ze základní části odnesl bodovou úspěšnost 66,5 procenta. Nikdo nebyl lepší. K dokonalosti ve vyřazovacích bojích přece stále něco chybí.

Peter DeBoer, hlavní trenér New Jersey, instruuje své svěřence. Na ledě nechybí Marek Židlický.

O další vytížení ale kouč nouzi nemá. I když se nechystá na novou sezonu v zámoří, pořád pracuje pro kanadskou reprezentaci. V pozici asistenta působil už na vítězném únorovém turnaji Four Nations.

Stejné role, ale údajně s více úkoly a pravomocemi, se má zhostit také při olympiádě v Miláně. Generálního manažera Douga Armstronga s hlavním trenérem Jonem Cooperem totiž zároveň zaměstnává práce na totožných pozicích také v NHL.

„Oba mě ujistili, že co se stalo v Dallasu, na situaci nic nemění,“ prozradil DeBoer. „Možná to bude i výhoda, když se budu moc plně věnovat olympiádě. Být součástí Her je pro mě velká čest.“

Velice pravděpodobně se přitom v Itálii znovu potká i s Oettingerem, patrně nejlepším americkým brankářem za Connorem Hellebuyckem. Třeba na sebe také přímo narazí. Střet Kanady s USA vzhledem k síle jejich reprezentantů totiž představuje dopředu očekávané finále.

16. září 2025  9:10

