Czech Stastnys Defect And Sign With Quebec, zvěstoval titulek v úvodním říjnovém čísle časopisu The Hockey News dobrodružný útěk Petera a Antona z komunistického Československa a uzavření kontraktů s Nordiques.
O rok později je následoval nejstarší Marián a unikátní trio si ze slavných kluzišť udělalo jeviště pro vlastní show. Tři hrdé Slováky nejdřív štvalo, když se o nich psalo a mluvilo jako o Češích. Zároveň znamenitě vycházeli s Miroslavem Fryčerem nebo Václavem Nedomanským. Přispěli k řadě úspěchů společné reprezentace.
I proto příběh fenomenálních forvardů patří do našeho seriálu o prvních našincích v NHL.
Pro útěk jsem se rozhodl v létě a teď máme teprve podzim, takže je brzy na myšlenky na návrat. Jsem mladý, v dobrém věku pro začátek zbytku mého života.“