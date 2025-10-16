Premium

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Peter, Anton a Marián Šťastní (zleva) v roce 2019 při odhalování společné sochy v Quebeku. | foto: Jacques Boissinot / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Karel Knap
  12:00
Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky v kanadsko-americké soutěži.

Czech Stastnys Defect And Sign With Quebec, zvěstoval titulek v úvodním říjnovém čísle časopisu The Hockey News dobrodružný útěk Petera a Antona z komunistického Československa a uzavření kontraktů s Nordiques.

První Češi v NHL

O rok později je následoval nejstarší Marián a unikátní trio si ze slavných kluzišť udělalo jeviště pro vlastní show. Tři hrdé Slováky nejdřív štvalo, když se o nich psalo a mluvilo jako o Češích. Zároveň znamenitě vycházeli s Miroslavem Fryčerem nebo Václavem Nedomanským. Přispěli k řadě úspěchů společné reprezentace.

I proto příběh fenomenálních forvardů patří do našeho seriálu o prvních našincích v NHL.

Pro útěk jsem se rozhodl v létě a teď máme teprve podzim, takže je brzy na myšlenky na návrat. Jsem mladý, v dobrém věku pro začátek zbytku mého života.“

Anton Šťastný

Vstoupit do diskuse

První Češi v NHL

První Češi v NHL: Dobrý večer, pane Nedomanský! zdravil Lanz před premiérou

Hokejista Rick Lanz v dresu Vancouveru.

Nelze ho považovat za typického žáka české hokejové školy. Richard Lanz s rodiči opustil rodnou...

První Češi v NHL: Utekl jsem a máma brečela, líčil Ďuriš. Za mořem jásal i trpěl

Vítězslav Ďuriš (vpravo) s krajanem Jiřím Crhou, který si ho vzal v Torontu na...

V cizích krajích postrádal náležitě vychlazené plzeňské pivo. Mámě musel důvody své emigrace do...

První Češi v NHL: Crha komunisty nenáviděl. Po emigraci z něj udělali zloděje

Jiří Crha

Sám přiznal, že si v létě 1979 počínal trochu jako hazardér. Osud celé rodiny visel na jeho...

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Jaroslav Jiřík ukazuje dres s přelepenou rudou hvězdou.

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav...

První Češi v NHL: „Nedo“ čekal věčnost, ale nezastavili ho papaláši ani posměšky

NHL. Útočí v dresu Detroitu. Ve vysněné soutěži působil sedm let.

Až ve třiatřiceti Václav Nedomanský nakoukl do ligy, pro niž byl jako stvořený. Nikdo už nezjistí,...

