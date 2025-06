Prevíti, zničená opora i probuzený střelec. Kdo táhl Floridu za dalším Stanley Cupem?

Část 1/5

Sam Bennett

Kanadský útočník Sam Bennett slaví se Stanley Cupem.

První jméno rozhodně nepřekvapí. Fanoušci Floridy ho zbožňují, ti ostatní přímo nesnáší. Může si za to sám, svým stylem hry, jímž zkrátka nechvalné reakce přímo přitahuje.

Bennett provokuje, dotírá na brankáře, mnohdy se dopustí činů, u jakých vás už možná napadá: „Proč něco takového dělá?“ Ale on to moc dobře ví. A jak se mu osvědčilo, na soupeře to funguje.

Kromě toho všeho je ale zatraceně dobrý ještě v jedné věci – hraní hokeje. Vždyť právě Bennett nasázel v play off vůbec nejvíc gólů ze všech hráčů (15), dohromady posbíral 22 bodů.

Naprosto zaslouženě získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací fáze, se svými spoluhráči také zaslouženě obhájil zisk Stanley Cupu.