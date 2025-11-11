Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium

Fotogalerie 4

Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh. | foto: Profimedia.cz

Karel Knap
  12:00
Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový brankář Pelle Lindbergh.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jeho příběh náleží v ligové historii mezi nejtragičtější. Přitom se dlouho vyvíjel tak příznivě.

Tenkrát v listopadu 1985 za ním ze Švédska přiletěla máma, takže na tah s parťáky vůbec nechtěl vyrazit.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Litoměřice vs. VsetínHokej - 21. kolo - 11. 11. 2025:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 2.49
  • 4.00
  • 2.35
Lulea vs. Kometa BrnoHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Lulea vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:00
  • 1.29
  • 6.18
  • 7.05
Brynäs vs. BernHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Brynäs vs. Bern //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:00
  • 1.99
  • 4.35
  • 2.92
Bremerhaven vs. IlvesHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Bremerhaven vs. Ilves //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:30
  • 2.50
  • 4.51
  • 2.20
Curych vs. KuopioHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Curych vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:45
  • 1.77
  • 4.58
  • 3.40
Grenoble vs. FrölundaHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Grenoble vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
11. 11. 20:15
  • 9.09
  • 7.54
  • 1.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators.

Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...

11. listopadu 2025  9:38

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20

Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak...

11. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:04

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Premium
Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu.

Nikdo z českých hráčů neodehrál v klubu tolik zápasů jako on. Dokonce se mu ani žádný nepřiblížil. Tak silnou osobností švýcarského Zugu je útočník Jan Kovář, jenž v přibližně třicetitisícovém městě...

11. listopadu 2025

Kulichova účast na olympiádě v ohrožení. Bude chybět dlouhou dobu, oznámil trenér

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL, oznámil novinářům po pondělním tréninku Sabres trenér Lindy Ruff. Tím pádem je vážně ohrožen i...

10. listopadu 2025  20:13,  aktualizováno  20:23

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

10. listopadu 2025

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 8:08

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.