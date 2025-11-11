Jeho příběh náleží v ligové historii mezi nejtragičtější. Přitom se dlouho vyvíjel tak příznivě.
Tenkrát v listopadu 1985 za ním ze Švédska přiletěla máma, takže na tah s parťáky vůbec nechtěl vyrazit.
Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...
Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...
Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...
Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...
Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...
Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...
Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...
Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...
Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....
Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak...
Nikdo z českých hráčů neodehrál v klubu tolik zápasů jako on. Dokonce se mu ani žádný nepřiblížil. Tak silnou osobností švýcarského Zugu je útočník Jan Kovář, jenž v přibližně třicetitisícovém městě...
Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL, oznámil novinářům po pondělním tréninku Sabres trenér Lindy Ruff. Tím pádem je vážně ohrožen i...
Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...
Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...
Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...
A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...
Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...