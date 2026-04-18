Bostonu nestačila trefa Pejšové, v souboji nejlepších týmů PWHL uspěl Montreal

Autor: ,
  8:08
Česká hokejistka Daniela Pejšová se střelecky prosadila v souboji dvou nejlepších týmů zámořské soutěže PWHL. Boston však nedotáhl obrat ve skóre a nakonec na ledě Montrealu prohrál 2:3 v prodloužení.

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL. | foto: Profimedia.cz

Pejšová v polovině třetího dějství srovnala na 2:2 poté, co Boston po první části prohrával 0:2. V prodloužení však o sedmé výhře Montrealu za sebou rozhodla v přesilové hře Nicole Goslingová.

Kanadský celek díky vítězství vede tabulku PWHL s náskokem dvou bodů před Bostonem. Oba týmy, kterým v základní části zbývají odehrát dva zápasy, si už dříve zajistily místo v play off.

Třiadvacetiletá Pejšová si druhým gólem v sezoně vylepšila bilanci na čtyři body. Její spoluhráčka Noemi Neubauerová nebodovala, v dresu Montrealu se neprosadila ani Natálie Mlýnková.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - Finále - 18. 4. 2026:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
18. 4. 17:30
  • 1.81
  • 4.34
  • 3.80
Litvínov vs. JihlavaHokej - Baráž - 18. 4. 2026:Litvínov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
18. 4. 17:30
  • 1.46
  • 4.80
  • 5.91
Carolina vs. OttawaHokej - - 18. 4. 2026:Carolina vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
18. 4. 21:00
  • 2.07
  • 3.94
  • 3.09
Dallas vs. MinnesotaHokej - - 18. 4. 2026:Dallas vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
18. 4. 23:30
  • 2.37
  • 3.90
  • 2.62
Pittsburgh vs. PhiladelphiaHokej - - 19. 4. 2026:Pittsburgh vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
19. 4. 02:00
  • 2.11
  • 4.04
  • 2.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co...

18. dubna 2026  8:34

Neokoukaný trenér ve finále. Žabka změnil Třinec, čím se liší od Varadi a Motáka?

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

