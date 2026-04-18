Bostonu nestačila trefa Pejšové, v souboji nejlepších týmů PWHL uspěl Montreal

Pejšová v polovině třetího dějství srovnala na 2:2 poté, co Boston po první části prohrával 0:2. V prodloužení však o sedmé výhře Montrealu za sebou rozhodla v přesilové hře Nicole Goslingová.
Kanadský celek díky vítězství vede tabulku PWHL s náskokem dvou bodů před Bostonem. Oba týmy, kterým v základní části zbývají odehrát dva zápasy, si už dříve zajistily místo v play off.
Třiadvacetiletá Pejšová si druhým gólem v sezoně vylepšila bilanci na čtyři body. Její spoluhráčka Noemi Neubauerová nebodovala, v dresu Montrealu se neprosadila ani Natálie Mlýnková.