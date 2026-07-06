V zámoří mám nejblíže k Rusům, jsou také Slované, řekl Regenda. Válku nepodporuje

„Zní to špatně, ale myslím to po mentální stránce a v tom, jak spolu mluvíme a jaké máme návyky. Myslím si, že k Rusům máme blíž, stále jsou to Slované jako my. Máme podobný jazyk i kulturu,“ vysvětloval v podcastu YSS MOVEMENT.
Regenda působí v organizaci San Jose, mezi elitou odehrál v NHL za Sharks v uplynulé sezoně 24 zápasů s bilancí devíti gólů a jedné asistence.
V týmu se mimo jiné potkal i s ruskými spoluhráči – útočníkem Igorem Černyšovem, obránci Dmitrijem Orlovem a Šakirem Muchamadulinem a brankářem Jaroslavem Askarovem.
Za farmářský celek Barracuda pak nastoupil ke 28 duelům, ve kterých zaznamenal čtyři trefy a osm nahrávek. V týmu z AHL hrál také s Jegorem Afanasjevem.
„Trávíme spolu hodně času, chodil jsem s nimi na večeře. Ne proto, že bych podporoval válku, ale dělám to proto, že se s nimi cítím dobře,“ přibližoval Regenda.
„Dá se s nimi mluvit o životě a poznat je. Je to jako když jdeš na kávu s kamarádem, kterého znáš dlouhé roky,“ pochvaloval si rodák z Michalovců.
Tam s hokejem také začínal, ze Slovenska se posléze přesunul na sever Evropy, kde si vyzkoušel švédskou i finskou juniorskou soutěž.
Pro sbírání zkušeností mezi dospělými se vrátil do Michalovců, odkud vyrazil do zámoří. Nejprve do Anaheimu, který později vyměnil za San Jose.
Během zatím pestré kariéry měl šestadvacetiletý útočník možnost poznat hráče z různých zemí, v zámoří pochopitelně dominují hráči z Kanady a Spojených států.
I vzhledem ke geografické blízkosti má však Regenda blíže k Rusům. „Američané mají odlišnou kulturu. I když se tě na něco zeptají, ve výsledku je jim to úplně jedno,“ líčil urostlý forvard.
Z ruské KHL také dříve dostal nabídky, kvůli invazi na Ukrajinu je ale odmítal. „Nechci být za kok**a, protože lidé to automaticky vnímají tak, že podporuješ válku a jdeš pracovat za krvavé peníze,“ odůvodňoval tehdy.
Vzhledem ke stále probíhajícímu konfliktu by se na tom nic nemělo změnit ani nyní. A to i přesto, že Regendovi vypršelo jednoleté prodloužení smlouvy a nový kontrakt zatím nepodepsal.
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Aktuálně je tak stále volným hráčem, dříve se kromě nabídek z Ruska spekulovalo také o možnosti jít do Pardubic. Zpět do Evropy ale bronzový medailista z olympijských her v roce 2022 nespěchá.
„Určitě čekám na smlouvu z Ameriky a podle toho se rozhodnu, ale zůstat v zámoří je pro mě prioritou. Chci si ještě uchovat sen o NHL, protože kdybych odtamtud teď odešel, asi bych se tam už nevrátil,“ uzavřel Regenda.