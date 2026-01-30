Premium

Zraněný Zacha vynechá zápas pod širým nebem, olympiáda snad v ohrožení není

22:59
  22:59
Hokejový útočník Pavel Zacha kvůli zranění v horní části těla zřejmě vynechá nedělní zápas Bruins pod širým nebem v Tampě, o start na blížících se olympijských hrách by ale neměl přijít. Po tréninku to řekl kouč Bostonu Marco Sturm.

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers. | foto: Bob DeChiaraReuters

Zacha nedohrál čtvrteční utkání proti Philadelphii, ve kterém se střelecky prosadil, ale ve druhé třetině ze zdravotních důvodů odstoupil. Na marodce Bostonu tak doplnil dalšího klíčového centra Eliase Lindholma, jehož stav pozorně sledují šéfové švédské reprezentace. I Lindholm by totiž měl do Milána příští týden odletět.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

„Oba s námi neodcestují, takže to vypadá, že v neděli s největší pravděpodobností nenastoupí,“ uvedl Sturm. V případě obou hráčů klub uvedl, že se jejich stav bude posuzovat den po dni.

Podle Sturma by však oba hráči neměli přijít o olympiádu. „Teď bych řekl, že to není v ohrožení. Ale znovu opakuju, že to musíme posuzovat podle každého dne,“ řekl německý kouč s tím, že oba situaci řeší s generálními manažery národních týmů, v Zachově případě tedy s Jiřím Šlégrem. „Vypadá to, že na olympiádu odjedou, ale to se může změnit,“ dodal Sturm.

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Boston čekají před olympijskou pauzou dva zápasy. V noci na pondělí evropského času nastoupí proti Tampě, o tři dny později se představí na Floridě. Zacha by se stejně jako další hráči z NHL měl k českému týmu v dějišti olympiády připojit v neděli 8. února, první zápas čeká reprezentaci ve čtvrtek 12. února proti Kanadě.

